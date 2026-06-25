Yozgat'ta hububat hasadı buruk başladı: Maliyetler altında fiyat

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta hububat hasadına, diğer bölgelere göre iklimi daha sıcak olan Yerköy ilçesinin Sekili bölgesinde başlandı. Arpa ekili alanlara giren biçerdöverler hasat yaparken; çiftçi girdi maliyetlerine göre açıklanan fiyatı düşük olduğunu, tüccarın ise ürüne açıklanan fiyatın altında fiyat teklif ettiğini söyledi.

Yozgat'ta bu yıl 2 milyon 985 dekar alana buğday, 656 bin dekara da arpa ekimi yapıldı. Yağışların fazla olması geçen yıllara göre rekoltenin daha yüksek olmasını sağladı. Geçen yıl yaşanılan doğal afet ve kuraklık nedeniyle tarlasında ektiği tohumu dahi alamayan çiftçi, bu yıl yağışlarla birlikte yüzü güldü ama açıklanan taban fiyatın maliyetlerin çok altında kalması nedeniyle hasada buruk başladı.

Buğdayda ülke üretiminin yüzde 3,51'i, arpada ise yüzde 1,93'ünü karşılayan Yozgat'ta Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımları için randevu sistemini yarı devreye sokarak, pazartesi gününden itibaren alımlara başlayacak. Hasat ettiği arpayı bir an önce elinden çıkartmak isteyen çiftçinin kapısını çaldığı tüccarın arpaya 10 ila 11 lira arasında bir fiyat biçtiği kaydedildi.

"BU SENE ÇOK DEĞİŞİK BİR SENE OLDU"

Yerköy ilçesinde arpa hasadına başlayan çifti Mahmuz Şimşek, bu yıl durumun iç açıcı olmadığını dile getirek, "Valla durumlar şu anda pek iç açıcı değil. Rekolte biraz yüksek gözüküyor ama dolu hasarımız çok bu sene. Yağışlardan dolayı arpalar hep yatmış. Yatmadan dolayı koltuk başı dediğimiz arpa gelmiş. Ondan dolayı biraz rutubet biraz olabilir bu sene, öyle düşünüyoruz. Ama ekine baktığınızda biraz güzel gözüküyor olmasına rağmen de bu sene çok değişik bir sene oldu" ifadelerini kullandı.

"YAĞIŞ DA İYİ ALDI AMA NE YAZIK Kİ AFETTEN DOLAYI BAYAĞI ZARARIMIZ OLDU"

Çiftçi Ahmet Şimşek ise yaklaşık 10 gün önce bölgede dolu afeti yaşadıklarını hatırlatarak, "İyiydi durumlarımız burada. Ekinler bu sene iyiydi yağıştan dolayı. Yağış da iyi aldı ama ne yazık ki afattan dolayı bayağı zararımız oldu. Benim kendi şahsımın 650 dönüm arpa, buğday ekili alanım vardı. Bunun yaklaşık 200 dönümü biçer girmeyecek şekilde. Geri kalan da zaten ortada. Dolu uğramış, ondan da bir yüzde 20, yüzde 10 hasar var. Onu saymıyoruz" diye konuştu.

"GEÇEN SENE ARPA 11 LİRA 250 KURUŞA SATTIĞIMIZ ARPAYI BU SENE TÜCCAR 11 LİRA DİYOR"

Hububat maliyetinin 20 liraya yakın olmasına karşın fiyatın maliyetin çok altında açıklandığını aktaran Ahmet Şimşek, bölgede dolu vurmayan alanlarda dekardan ortalama 400-500 kilo ürün alındığını, buna rağmen zararda olduklarını belirtti. Şimşek, şunları söyledi:

"Fiyatlardan biraz sıkıntılarımız var. TMO hala kapalı. Buğday yetişmiş, TMO kapalı. Müdürümüz geldi, pazartesi açacaklar. Sıkıntılarımız var. Fiyat konusunda hiç girmeyeyim. Girersek akşama kadar konuşmamız lazım. Bütün istatistikler ortada. Herkes hesaplıyor. 20 liraya yakın maliyeti var bu işin. Ama ne yazık ki devletimiz buğdayı 16,5 lira açıkladı. Arpayı da 12.750 lira. Geçen sene arpa 11 lira 250 kuruşa sattığımız arpayı bu sene tüccar 11 lira diyor şu an bize. Geçen sene mazot 38 lira, şu an mazot 65 lira. Gübre cabası, ziraat ilacı cabası. Arpamızda dolu hasarı kendin gördün, çekimlerini yaptın, yüzde 10, yüzde 20 hasarımız var. Bunun şu an hesabını yaparsam zarardayım. Bu tarlayı kiraladım dönümünü 2 bin liraya yakın kirası var bu tarlaların. Bunun 50 kilo gübresi var. Hepimiz bu geminin içindeyiz. Sorun sadece çiftçi değil. Herkes bu işinde. Ekonomi dönüyor, tamam diyoruz. Yanlış anlaşılmasın, bir kilo buğday bir çay parası değil. Bu sene bu duruma geldi. Bir kilo buğday bir bardak çay değil. Bugün çay 15 lira. Bugün bir simit 25 lira. Bugün 180 gram 200 gram somun ekmek 15 lira, bir kilo buğday. Bir düşünmemiz lazım. Bunları birileri reise, bir yerlere anlatması lazım. Tarım Bakanlığı'mız nerede hesap yapıyor? Ne yapıyor? Gelsin bize sorsun ben hesap yapayım. Tarla burada ne kadar harcadım bütün faturalarım var. Göstereyim kendisine. Hesap yapsın."

"BEN DE MAZOTTAN ŞİKAYETÇİYİM"

Biçerdöver sahibi Erdal Şafak da çiftçinin alın terinin karşılığını alamadığını ifade ederek, "Hasat başladı. Ben de mazottan şikayetçiyim. Mazot pahalı. Verim yok. Verim olsa bile ucuz. Adam kendi masrafını çıkaramıyor ki bana da versin. Vallahi iyi kötü bir ekmek parası için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA