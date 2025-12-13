Yozgat'ın Kadın Hentbol Takımı Hedefine Emin Adımlarla İlerliyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Bu sezon başında kurulan ve Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele veren MC Sistem Yozgat Gençlik Spor Kadın Hentbol Takımı, sezon başında belirlediği Süper Lig hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanan Yozgat temsilcisi, lige verilen aradan sonra konuk edeceği Samsun Gençlik Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu sezon başında kurulan Yozgat temsilcisi, özel izin (wild card) uygulamasından yararlanarak 1. Lig'de mücadele etme hakkını elde etti. Lige iyi bir başlangıç yapan MC Sistem Yozgat Gençlik Spor Kadın Hentbol Takımı, oynadığı 5 karşılaşmada rakip kalelere 195 gol atıp, kalesinde ise 125 gol gördü. Tüm maçlarını kazanıp, topladığı 10 puan ile 8 takımın yer aldığı Hentbol Kadınlar 1. Ligi B grubunda liderlik koltuğunda oturdu. Lige verilen arayı değerlendiren Yozgat temsilcisi önümüzdeki hafta pazar günü konuk edeceği Samsun Gençlik Spor ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

" Bu yıl ilk defa kurulduk"

Antrenör Enis Atmaca, hedeflerine ulaşmak için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hedefimiz Süper Lig. İyi, hazır dönemi geçirdiğimize inanıyoruz. Şu anda ligde lider durumdayız. Namağlup bir şekilde ilerliyoruz. Bundan sonraki aşamamız play-off, sonrasında fire four'a çıkmayı hedefliyoruz. Süper Lig en büyük hedeflerimizden bir tanesi, Süper Lig'de oynamak, Süper Lig'e katılmak. Bu yıl ilk defa kurulduk. Kulübümüz MC Sistem Yozgat Gençlik Spor Kulübü olarak 1. Lig'deyiz. Kadromuz genç bir kadro. Milli takımlarda görev almış tecrübeli oyuncularımız da var. Bunun yanı sıra altyapımızdan da Yozgatlı kızlarımızdan da yetiştirdiğimiz A takıma dahil ettiğimiz sporcularımız var. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyoruz."

"Tüm Yozgat şampiyonluk kupasını burada kaldırmayı düşünüyoruz"

MC Sistem Yozgat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ebubekir Uçar, Lig'de namağlup bir şekilde hedefleri doğrultusunda yürüdüklerini belirterek, "Takımımız sağ olsunlar herkes verdiği sözü tutuyor. Biz de elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Harika bir ekibimiz var takım haricinde. Onlar da emeklerini esirgemiyorlar. Yozgatlı hemşehrilerimiz de bayağı ilgi duyuyorlar" dedi.

21 Aralık Pazar günü Yozgat'ta Samsun temsilcisini ağırlayacaklarını hatırlatan Uçar, sporseverleri maça davet ederek, şunları söyledi:

"Samsun'dan sonra Sinop ve Rize Ardeşen deplasmanlarımız olacak üst üste. Sonra bir de Samsun deplasmanımız kalıyor. Ondan sonra maçların tamamı burada. Son maç Sinop ile şubatta burada olacak. İnşallah o gün hep birlikte tüm Yozgat şampiyonluk kupasını burada kaldırmayı düşünüyoruz. Evimizde bu işi başarmak istiyoruz. Çünkü arkadaşlarımızın gerçekten gayretleri harika. Ekibimizin gayretleri harika. Çok iyi bir uyum sağladılar. Hem takım hem ekibimiz birlikte harika işler başardılar. Şu anda namağlup devam devam ediyoruz. Adımıza yakışır şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii ufak tefek takımda sakatlıklarımız var ancak geçeceğini umuyoruz. Çokça ciddi sakatlıklar değil. Yozgat için elimizden geleni yapıyoruz. Gayret bizden takdir Allah'ın. Yapacağımız pek bir şey yok bu konuda ama çalışkanız, ekipler de harika."