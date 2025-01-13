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Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Yozgat Markası ve İtibar Çalışması

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Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkarmak için kapsamlı bir 'Yozgat Markası ve İtibar Çalışması' başlattıklarını duyurdu. Basının bu süreçte önemli bir rol oynaması gerektiğine dikkat çekti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle sadece Anadolu'nun değil, Türkiye'nin kıymetli şehirlerinden biri olarak öne çıktığını belirterek, her hikayenin, onu doğru anlatanlarla değer kazandığına dikkati çekti. Yaşar, bu kapsamda Yozgat Bozok Üniversitesi olarak, sahip olunan potansiyeli daha görünür kılmak, yerel ve ulusal alandaki itibarını güçlendirmek için kapsamlı bir 'Yozgat Markası ve İtibar Çalışması' başlattıklarını söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat'ın hikayesini daha geniş kitlelere ulaştırmada en değerli paydaşlar arasında yer alan basının, şehrin tanıtımında sadece bir gözlemci değil, aynı zamanda değişimin bir parçası olma gücüne sahip olduğunu aktardı. Yaşar, Yozgat'ın güçlü yanlarını, geliştirilmeye açık alanlarını ve gelecekteki hedeflerini belirlemek amacıyla başlattıkları çalışmada, öncelikli amaçlarının Yozgat'ın algısını hem yerelde hem ulusal düzeyde doğru bir şekilde yansıtmak olduğunun altını çizdi.

Yozgat'ta görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, daha sonra yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:

"Yozgat Bozok Üniversitesi olarak, üniversitemizle ilgili geliştirme faaliyetlerinin yanında önemli bir görevimizin de Yozgat'a katkı sağlamak olduğunu düşünüyoruz. O yüzden gazetecilerimizle Yozgat algısı üzerine, Yozgat algı haritası ve Yozgat markasını konuşmamız gerekliliğinden bahsettik. Bu konuda profesyonel anlamda üniversite olarak eğitim programlarıyla, sempozyumlarla, panellerle bunları destekleyeceğimizi ifade ettik. Vali Bey'in de genel olarak Yozgat'a yaklaşımında bunun çok önemli bir yerde olduğunu biliyorum, o yüzden kendilerine de arz edeceğim konuyu. Çok geniş kapsamlı, geniş katılımlı, halka da yayarak, mümkün olduğu kadar Yozgat markasını oluşturmak, kötülükleri azaltıp, kötü yaşantımızdaki kötü örnekleri azaltıp, iyi örnekleri artırarak doğru hikayelerle, iyi hikayelerle önce Yozgatlıya daha sonra da ulusala, belki daha sonra da uluslararası manada Yozgat markasını yaratmak adına kültürel zenginliklerimiz, insanımızla ilgili, hayvancılık, tarımsal üretimimiz tarihsel altyapımızla beraber bunları iyi işlenerek, doğru bir marka yönetimine, itibar yönetimine dönüştürülebileceğini düşünüyorum."

Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Yozgat Markası ve İtibar Çalışması
Kaynak: ANKA / Yerel
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