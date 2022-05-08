Yılmaz Büyükerşen, Anne ve Anne Adaylarının Anneler Günü'nü Çiçeklerle Kutladı

ESKİŞEHİR (ANKA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, anne ve anne adaylarının Anneler Günü'nü çiçek vererek kutladı.

Kendi seralarında özenle yetiştirdiği çiçekler ile cadde ve bulvarları donatan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, özel günlerde Eskişehirlileri unutmuyor. Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ve yıllardır devam eden uygulama kapsamında Anneler Günü dolayısıyla binlerce çiçeği ücretsiz dağıttı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yetiştirilen çiçekler annelere ulaştırıldı.

Ulus Anıtı karşısında bulunan meydanda kurulan stantlarda yapılan Anneler Günü çiçek dağıtımına Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen de katıldı.

"EN BÜYÜK ÖĞRETMENLER DE SİZLERSİNİZ"

Burada bir konuşma yapan Büyükerşen, "Sizler, dünyanın direğisiniz. Erkekler ve kadınlar bir elmanın yarısı gibidir. Aramızda hiçbir fark yok. Doğayı birlikte canlandırıyoruz. Sizler, çok fedakar, cefakar annelersiniz. Çocukların ilk öğretmenleri annelerdir. Konuşmayı, dinlemeyi sizler öğretiyorsunuz. En büyük öğretmenler de sizlersiniz. Anneler Günü'nde tüm annelerin sağlık, sıhhat içerisinde olmasını diliyorum. Sizler olmasanız ne toprağın ne yağmurun ne güneşin hiçbir kıymeti yok. Hepinizin ellerinizden öpüyorum. Hayatlarını kaybetmiş annelere de rahmet diliyorum, ruhları şad olsun diyor, kadına yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu bugün bir kez daha yineliyorum. Hepinizin Anneler Günü'nü kutluyor, torunlarınızın çocuklarını göreceğiniz uzun ve mutlu bir hayat sürmenizi diliyorum" dedi.

Konuşma sonrası Başkan Büyükerşen, annelere çiçek takdim etti. Vatandaşlar, Başkan Büyükerşen'e etkinlik nedeniyle teşekkür ederek, "Annelere en güzel hediye çiçektir. Başkanımızla gurur duyuyoruz. Bu anlamlı etkinlik nedeniyle çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Etkinlik sonunda vatandaşlar, Büyükerşen ile hatıra fotoğrafı çektirdi.