Yılbaşına Zigana Dağı'nda Girmek İsteyen Turistler Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'ne Akın Etti

Yılbaşına Zigana Dağı'nda girmek isteyen yerli ve yabancı turistler Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'ne akın etti. Tesiste rezervasyon oranı yüzde 80'lere ulaştı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında denizden 2 bin 100 metre rakımda yer alan ve Türkiye'nin ilk kayak tesislerinden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, yılbaşına Zigana Dağı'nda girmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Beklenilenin altında kar seviyesine rağmen turistlerin ilgi gösterdiği tesiste rezervasyon oranı yüzde 80'lere ulaşırken, tesis işletmecisi Abdullah Eroğlu yılbaşı akşamına kadar bu sayının yüzde 100'e ulaşacağını düşündüklerini söyledi.

"Doluluk oranımızın artacağını düşünüyoruz"

Rezervasyonların sürdüğünü söyleyen Gümüşkayak Kayak Tesisi işletmecisi Abdullah Eroğlu, " Zigana Kayak Tesisleri'nde konaklamalı güzel bir yılbaşı programımız var, otelimiz ve restoranımız hizmet verecek. Sezona göre bakacak olursak kar da ideal seviyelerde. Şu an yılbaşı için yüzde 80'lik bir doluluğumuz var bunun artacağını düşünüyoruz. Sürekli telefonla ve online kanallar üzerinden rezervasyon talepleri geliyor kalan yüzde 20'lik kısmın da dolacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız yeni yıla Zigana'da güzel bir şekilde girecekler" dedi.

Yılbaşını Zigana'da geçirmek için Erzincan'dan gelen Yasemin Nisa Demirci de, "Erzincan'dan arkadaşımla birlikte geldik, yılbaşını burada geçirmeyi planlıyoruz, çocuklar için geldik çok güzeldi çok eğlendiler. Yılbaşında da inşallah buradayız" diye konuştu.

"Herkese tavsiye ediyorum, burada çok eğleniyoruz"

Zigana'ya ilk defa geldiğini ve çok memnun kaldığını söyleyen Emirhan Aydın, "Buraya arkadaşlarımızla birlikte yılbaşını geçirmeye geldik. Ben Zigana'ya ilk defa geliyorum arkadaşlarımız daha önceden güzel olduğunu yöresel lezzetleri ve doğasının güzel olduğunu söylediler biz de geldik. 3-4 saattir buradayız hala kayıyoruz. Daha önce birçok kayak merkezine gittim ama burası daha farklı geldi bana. Buranın atmosferi ve sıcakkanlılığı beni daha fazla mutlu ve tatmin etti diyebilirim. Diğer vatandaşlara da mutlaka tavsiye ediyorum, çıkıp gelsinler" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE