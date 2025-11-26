Yığılca'da Coğrafi İşaretli Kestane ve Orman Gülü Balları Satışa Sunuldu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde üretilen coğrafi işaretli kestane ve orman gülü ballarında sağım işlemleri tamamlanarak ürünler satışa sunuldu.

Zengin bitki örtüsü ve arıcılık potansiyeliyle öne çıkan Yığılca'da, arıcıların aylardır süren zorlu mesaisi ürünlerin raflara çıkmasıyla meyvelerini verdi. İlçede üretimi yapılan balların büyük bölümünün sağımı tamamlanırken, dinlenme ve dolum işlemleri biten 2025 yılı mahsulleri tüketiciyle buluşmaya başladı. Bölgedeki sadece karakovan ballarının sağımı için uygun hava şartları bekleniyor.

Genç girişimci arıcı Yunus Emre Söğüt, bu sezon orman gülü balı sağımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Ürünlerin dinlendirme ve dolum aşamalarının ardından satışa hazır hale geldiğini belirten Söğüt, "Hava şartları iyi gittiği günlerde son tur karakovan ballarımızın sağımını yapacağız" dedi.

"İlaçlık bir baldır"

Söğüt, Düzce'ye özgü balların sağlık açısından faydalarına dikkati çekerek, özellikle orman gülü balının güçlü bir antioksidan özelliğe sahip olduğunu ifade etti. Bu balın halk arasında "ilaçlık bal" olarak bilindiğini anlatan Söğüt, şunları kaydetti:

"Orman gülü ballarımız güçlü bir antioksidan özelliğe sahip. Halsizlik, grip, soğuk algınlığı, astım ve bronşit gibi rahatsızlıklara çok iyi gelir. Ses tellerindeki rahatsızlıklara, gribal enfeksiyonlarda şifa dağıtır. Tansiyon ve şeker rahatsızlığına iyi gelir. Hücre yenileme özelliğiyle vücuttaki pis toksikleri arındırır. İlaçlık bir baldır. Kestane balımız ise doğal bir antibiyotikdir. Yayla balımız çok güzel kahvaltılık baldır. Karma çiçek ve katakovan ballarımız bulunuyor. Karakovan balı petekten oluşur. İçerisinde suni mum bulunmuyor. Tamamen içerisinde arının kendi yaptığı bir baldır."

"Yurt dışından da talep görüyor"

Ürünlerin coğrafi işaret tescilli olmasının pazar payını artırdığını vurgulayan Söğüt, "Coğrafi işaretli bir ürün olduğu için Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından bile talep geliyor. Yurt dışında fuarlara katılıyoruz. Orada katıldığımız fuarlarda talep görüyoruz ama az üretim olduğu ve her yıl aynı kalitede çıkmadığı için ürünlerimiz farklı değerlerde oluşuyor" ifadelerini kullandı. - DÜZCE