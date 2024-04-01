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Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz Zaferini Kutladı

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Eskişehir Yeşiltepe Mahallesi'nde muhtarlık yarışını 3'üncü kez kazanan Meryem Kuş Açıkgöz, mahalle sakinleri tarafından meşalelerle karşılanarak zaferi kutladı.

Mahalli İdare Seçimlerinde Yeşiltepe Mahallesinden yeniden aday olan Muhtar Meryem Kuş Açıkgöz, seçimi zaferle sonuçlandırdı. Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden muhtarlık yarışını 3'üncü kez kazanan Açıkgöz, kendisini destekleyen mahalle sakinleri tarafından kutlama yaptı. Mahallede konvoy yaparak bir süre yürüyen Açıkgöz ve mahalle sakinleri ardından muhtarlık önünde meşale ve havai fişekle karşılandı.

Burada seçim sonuçlarını vatandaşlarla kutlayan Meryem Kuş Açıkgöz, "Mahallemize hizmete devam etmemiz için vatandaşlarımız bir kez daha yetkiyi bize verdi. Biz de yeni dönemde mahallemizin kalkınması için çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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