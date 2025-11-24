Haberler

Yenişehir'de Maden Atıkları Toprağa Kontrolsüz Dökülüyor

Güncelleme:
Yenişehir Çevre Platformu, Kirazlıyayla'daki maden tesisinin, çöktürme çamurunu korumasız şekilde toprağa döktüğünü ve sızıntı suyunun tarım ile orman alanlarına kontrolsüz aktığını açıkladı. Platform, ağır metal riski nedeniyle acil denetim çağrısında bulundu.

(BURSA) - Yenişehir Çevre Platformu, Kirazlıyayla'da faaliyet gösteren maden tesisinin çöktürme çamurunun korumasız şekilde toprağa döküldüğünü ve çıkan sızıntı suyunun kontrolsüz biçimde tarım ile orman alanlarına akıtıldığını bildirdi.

Yenişehir Çevre Platformu'na ulaşan iki ayrı görüntü, çöktürme çamurunun korumasız şekilde toprağa döküldüğünü ve pasa yığınından çıkan sızıntı suyunun kontrolsüz biçimde tarım ile orman alanlarına aktığını ortaya koydu. Platform, ağır metal riski nedeniyle acil denetim istedi.

Platformdan yapılan açıklamada, ilk görüntüde çöktürme havuzundan çıkarılan çamurun kepçeyle alındığı ve hiçbir koruyucu altyapı olmadan hemen yan taraftaki toprak alana döküldüğünün görüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu alanda sızdırmazlık, drenaj ya da kontrol mekanizmasının bulunmadığına dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Çöktürme havuzundan çıkarılan çamur kepçeyle alınıp, hiçbir koruyucu altyapı olmadan hemen yan taraftaki toprak alana dökülüyor. Burası bir atık barajı değil. Sızdırmazlık yok, drenaj yok, kontrol yok. Bu çamur çinko, bakır, kurşun, kadmiyum gibi ağır metalleri içeriyor olabilir. Toprağa karışması; suyu, tarımı ve halk sağlığını doğrudan tehdit edebilir."

Bir diğer videoda ise pasa yığınından çıkan sızıntı suyunun kontrolsüz biçimde yamaçtan aşağı tarım ve orman alanlarına aktığına işaret edilerek, "Drenaj hendekleri yok. Toplama kanalı yok. Sızıntı tamamen doğaya bırakılmış durumda. Bu akış yağmurla birleştiğinde ağır metalleri tarım toprağına ve vadinin altında kalan Sarıyar Deresi'ne taşıyabilir. Bu iki uygulama da Çevre Kanunu'na aykırıdır" denildi.

Yenişehir Çevre Platformu, görüntülerdeki uygulamaların çevre mevzuatına aykırı olduğunu belirterek, ilgili kurumları acil denetime çağırdı.

Platformun talebi doğrultusunda Çevre İl Müdürlüğü'nün bölgeye ivedilikle inceleme yapması, DSİ ve Tarım İl Müdürlüğü'nün tarım alanları, dere ve sulama suyunda ağır metal analizi gerçekleştirmesi istendi. Tesis yönetimine ise atık yönetim planını kamuoyuna şeffaf şekilde açıklama çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
