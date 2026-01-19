Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: "Türkiye Mağduriyetler Cumhuriyeti Haline Geldi"

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) – Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Emekli maaşının geleceği yerin 20 bin Türk lirası olduğu konuşuluyor. Asgari ücret 28 bin lira oldu. 20 lira emekli maaşıyla Türkiye koşullarında kim, nasıl geçinebilir?" diye sordu.

Kılıç, Samsun'da gazetecilerle bir araya gelerek Türkiye'nin iç ve dış politikasındaki gelişmeler ile partisinin kentte yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalar yaptı.

"Samsun'da güzel şeyler de olduğunu" söyleyen Kılıç, "Bugün muhalefet partisinin siyasi işler başkanı olmam, güzellikleri görmeme mani değildir. Güzeli görürüz, doğruya doğru deriz, yanlışa yanlış deriz. Bu bizim siyaseten şiarımız olan bir cümledir" dedi.

Samsun Şehir Hastanesi'nin bazı bölümleriyle birlikte hizmete girdiğini hatırlatan Kılıç, hastanenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Hastanenin Samsun'a ve bölge halkına hizmet vereceğini vurgulayan Kılıç, "Emeği geçen herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Şehir Hastanesi'nde görev yapacak tüm hekimlerimize, kapıdaki görevlisinden hemşiresine, hasta bakıcısından röntgen ünitesindeki uzmanına kadar tüm sağlık çalışanlarımıza bu hastane çatısı altında başarılı görevler temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer olumlu gelişmenin Samsun Batı Çevre Yolu'nun temelinin atılması olduğunu belirten Kılıç, "Yılların hayali olan, özlemi olan bir proje daha hayata geçiyor. Şehir o kadar hızlı büyüyor ki özellikle batı yönünde Samsun Batı Çevre Yolu'nun temeli atıldı. Batı Çevre Yolu'nun da Samsunumuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bu çevre yolu yapılırken yeni bir doğu çevre yolunun da planlanması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Otogar'ın gerisinden, Canik'in arkasından şehir trafiğini doğu yönünde baypas edecek yeni bir çevre yoluna duyulan ihtiyacı da bu vesileyle ifade ediyorum" diye konuştu.

Hızlı tren vurgusu

Yüksek hızlı tren çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Kılıç, "Başlangıcı 2009-2010 yıllarına dayanan ve Samsun'u yüksek hızlı trenle buluşturmayı amaçlayan çalışmaları yakından takip ediyorum. Kırıkkale-Delice-Çorum-Merzifon-Samsun hattındaki yüksek hızlı tren çalışmalarının bir an önce hızlanmasını, adı gibi hızlı bir şekilde devam etmesini ve Samsunumuzun da hızlı tren alanına dahil illere katılmasını gönülden temenni ediyorum. Elbette ki Türkiye bizim, Samsun bizim. Doğruya doğru demeye, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz. Medyanın bir toplumsal muhalefet boyutu vardır, siyasetin de siyasal muhalefet boyutu vardır" ifadelerini kullandı.

"Suriye meselesi bir iç politika meselesidir"

"Suriye meselesinin yalnızca bir dış politika başlığı olarak görülmemesi gerektiğini, Suriye'nin bir iç politika meselesi olduğunu" söyleyen Kılıç, "Çünkü Ankara'nın güvenliğinin başladığı yer Şam, Halep, Rakka hattıdır. Eğer Suriye'de güvenlik yoksa Şam, Halep, Rakka, Aynularap, Deyrizor, Münbiç, İdlib güvenli değilse Ankara'da, İstanbul'da, Samsun'da kendimizi güvende hissetme imkanımız yoktur" diye konuştu.

"YPG bitmeden PKK bitmez"

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Kılıç, Suriye'de dün varılan mutabakatı olumlu değerlendirdiklerini bildirdi.

YPG bitmeden PKK'nın bitmeyeceğini söyleyen Kılıç, PKK'nın bölgesel bir terör örgütünün Türkiye şubesi, YPG-SDG'nin ise Suriye Şubesi olduğunu anlattı. Kılıç, "Çatı örgüt KCK'dır. Suriye'de YPG-SDG'den ve çatı örgüt KCK'dan kurtulmak lazımdır ki terör tasfiye oldu diyebilelim" diye konuştu.

Suriye halkları vurgusu

"Dün Suriye'de atılan adımlarla terör örgütünün pervasızlığı frenlenmiş oldu" diyen Kılıç, Suriye'de kontrolün Şam yönetimine geçmesini olumlu bulduklarını, bunun Türkiye'den önce Suriye ve Suriye halkları açısından sevindirici olduğunu söyledi. Kılıç, "1962 Haseke nüfus sayımından bu yana vatandaşlık kimlik belgesi bile verilmeyen, pasaport hakkı tanınmayan Suriye Kürtlerinin anayasal vatandaşlık haklarına kavuşması başından itibaren arzu ettiğimiz bir gelişmedir" dedi.

Suriye Türkleri, Türkmenler, Araplar, Dürziler, Aleviler ve Şiiler dahil olmak üzere tüm halkların eşit vatandaşlık hukukuna sahip olması gerektiğini belirten Kılıç, "Bu yönde atılan adımları destekliyoruz, sonuna kadar da desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Emekliler büyük bir mağduriyet yaşıyor"

İç politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın TBMM'de yaptığı bütçe konuşmasına atıfta bulunarak, "Türkiye Cumhuriyeti maalesef mağduriyetler cumhuriyeti haline geldi" dedi.

Emekli maaşlarına tepki gösteren Kılıç, "Emekli maaşının geleceği yerin 20 bin Türk lirası olduğu konuşuluyor. Asgari ücret 28 bin lira oldu. 20 lira emekli maaşıyla Türkiye koşullarında kim, nasıl geçinebilir?" diye sordu.

Prim gün sayılarının, ödenen primlerin yüksekliğinin dikkate alınmadığını söyleyen Kılıç, "Emekliler refahta değil, sefalette eşitleniyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

"Asgari ücret daha cebine girmeden açlık sınırının 2 bin lira altına düşmüş durumda"

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirten Kılıç, "TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırı 30 bin lira. Açıklanan asgari ücret 28 bin lira. Asgari ücret daha cebine girmeden açlık sınırının 2 bin lira altına düşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

EYT düzenlemesini de eleştiren Kılıç, kademeli geçiş yapılmaması nedeniyle milyonlarca kişinin mağdur edildiğini belirterek, "Bir gün geç sigorta girişi nedeniyle 17 yıl geç emeklilik kabul edilemez" diye konuştu.

Staj ve çıraklık mağduriyetine de değinen Kılıç, "Devlet eliyle yapılan sigorta girişleri emeklilikte hesaba katılmıyor. Bunun adı adalet değildir. Devlet olmanın birinci şartı adaleti tesis etmektir" dedi.