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Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Karakuş: "Elazığ'ın Girişi Çöplüğe Döndü"

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Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Elazığ'daki Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Sitesi ve Kekliktepe kavşaklarında incelemelerde bulunarak trafik yoğunluğu ve bakımsızlığa tepki gösterdi. Karakuş, bölgenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya açılan önemli bir giriş kapısı olduğunu ancak kaderine terk edildiğini söyledi.

(ELAZIĞ) - Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı, Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı ve Kekliktepe Kavşağı'nda incelemelerde bulunarak, bölgedeki trafik yoğunluğu ve bakımsızlığa tepki gösterdi.

Elazığ'da il teşkilatıyla birlikte buralarda incelemelerde bulunan Karakuş, Elazığ'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya açılan en önemli ulaşım noktalarının kaderine terk edildiğini belirtti, mevcut tablonun şehre yakışmadığını söyledi.

Kekliktepe Kavşağı başta olmak üzere güzergah boyunca refüjlerde çöp, ot ve bakımsızlığın hakim olduğunu ifade eden Karakuş, "Şu anda bulunduğumuz yer Elazığ'dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine açılan bir giriş kapısı mahiyetinde önemli bir noktada. Ancak gezdiğimiz güzergahlarda Kekliktepe kavşağındaki köprünün dibinde, özellikle de orta ve refüjlerdeki çöpler, bakımsızlıklar bir memleketin giriş kapısına; diğer illerden gelip başka illere veya memleketimize gelen insanların göreceği manzara Elazığ'a ve Elazığlılara yakışmıyor" dedi.

Karakuş, özellikle Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi'nde sabah işe gidiş ve akşam mesai çıkış saatlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğunu belirterek, trafik sorununun artık kronik hale geldiğini söyledi.

Açıklamasında Elazığ'ın yıllardır çözüm bekleyen birçok sorununa da değinen Karakuş, yerinde dönüşüm, kırsal bölgelerde yaşanan sulama ve içme suyu problemleri, TOKİ konutları ile köy evlerinde altyapı eksiklikleri gibi meselelerin hala çözülemediğini belirtti.

Kaynak: ANKA
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