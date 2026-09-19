Haberler

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'da iktidar yolunda birlik çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'da iktidar yolunda birlik çağrısı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da FSM Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüşte vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, Bursa'nın üretim gücüne dikkat çekerek daha fazla üretim, daha fazla kazanç ve daha adil paylaşım hedefini anlattı; iktidar yolunda birlik mesajı verdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da FSM Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüşte vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da FSM Bulvarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Bursa'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Özel, Mustafa Bozbey'i ziyaret ettiğini ve Bozbey'e Bursalıların selamlarını götürdüğünü söyledi.

Konuşmasında ekonomik kalkınmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, Bursa'nın üretim gücüne dikkat çekti. İş dünyasıyla da temaslarda bulunduğunu aktaran Özel, daha fazla üretim, daha fazla kazanç ve daha adil paylaşım hedeflerinden bahsetti. Özel, " Bursa'nın emeklisine de emekçisine de esnafına da çiftçisine de iş insanına da sendikalı çalışanına umut vaat ediyoruz, güzel günler vaat ediyoruz, zenginlik vaat ediyoruz, barış içinde kardeşçe yaşamayı vaat ediyoruz" dedi.

Eski siyasi yol arkadaşlarına gönderme

Özel, konuşmasının bir bölümünde geçmişte yaşanan siyasi tartışmalara da değindi. İsim vermeden kendisine yönelik bazı çağrılar yapıldığını belirten Özel, siyasi mücadelesini sürdürme kararı aldığını söyledi. Özel, "O sırada bize 'O otobüsün üstünden in, Ankara merkezli siyaset yap, partinin başına geç, muhalefetle yetin, buralardan çekil, ayak altından çekil' dediler. Biz buna asla geri adım atmayacağımızı, arkadaşlarımızı satmayacağımızı, iktidarla aynı hizaya geçmeyeceğimizi söyleyerek itiraz ettik" ifadelerini kullandı.

Özel, Türkiye'nin geleceğinde gençlerin önemli bir rol üstleneceğini söyleyerek, "Cumhuriyete sahip çıkın, devrimlere sahip çıkın, ülkemize sahip çıkın, ülkemizin geleceğine sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

Özel, meydandaki kalabalığa "Beni gençler duyuyor mu? Beni kadınlar duyuyor mu? Beni Bursa duyuyor mu? Bundan sonra iktidar yolunda birlikte miyiz?" diye seslendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi

Akaryakıt istasyonlarında fiyat göstergeleri yine değişti

Tekirdağ'da kamyonetin kasasından 19 kaçak göçmen çıktı! Sürücü ve yanındaki kişi tutuklandı

Kamyonetin kasası açıldı! İçeride 3'ü kadın 19 kişi vardı
Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim

Ünlü ismin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Suçlamaları kabul etmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor

Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı

Adı tartışma konusu olan YENİ Parti'de iki isim üzerinde duruluyor

Yargıtay tebligatı göndermişti: Masada 2 alternatif isim var

Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi

Ankara'da kulaktan kulağa yayılan bomba transfer iddiası

Brezilya'da 16 cinayetin şüphelisi, kadın kılığında kucağında çocukla yakalandı

Suç makinesi firari kadın kılığında kucağında çocukla yakalandı
90 yaşında herkesi şaşırttı! Gençlere taş çıkaran Japon sporcu 19. kez zirvede

90 yaşında vücut geliştirme şampiyonu oldu! Her gün bunları yiyor
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı

Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı