Yaz Tatilinde YHT Seferleri Artacak

Yaz Tatilinde YHT Seferleri Artacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas hatlarında ek YHT seferleri düzenleneceğini açıkladı. Ankara-Eskişehir hattında haftanın her günü, Ankara-Sivas hattında ise belirli günlerde ek seferler yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaz tatilinde YHT seferlerini artıracaklarını duyurarak, "14 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Ankara- Eskişehir ve Ankara- Sivas hatlarında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Ankara- Eskişehir ve Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında ek YHT seferleri düzenleyeceklerini açıkladı. Ankara- Eskişehir YHT Hattı'nın ek seferler ile haftanın her günü hizmet vereceğini belirten Bakan Uraloğlu, Ankara- Sivas YHT hattında ise pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri ek bir gidiş ve bir geliş seferi planlandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT'lerin sadece şehirlerarası ulaşımı hızlandırmakla kalmadığını aynı zamanda çevreci, konforlu ve güvenli bir ulaşım alternatifi olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, "Yaz sezonunda artan talepleri karşılamak ve vatandaşlarımızı hızlı yolculuk etmelerini sağlamak için gerekli planlamaları yaptık. Bu doğrultuda 14 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Ankara- Eskişehir ve Ankara- Sivas hatlarında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz" dedi.

Ankara- Eskişehir YHT hattı haftanın her günü hizmet verecek

Halihazırda sadece pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri hizmet veren Ankara- Eskişehir YHT hattına salı, çarşamba ve perşembe günleri ilave seferler ekleneceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Böylece bu hatta haftanın her günü tren seferi sağlanacak. Ankara'dan saat 12.10'da Eskişehir'den ise saat 14.35'te hareket edecek ek trenlerle günlük 962 kişilik ek kapasite sunulacak" ifadelerini kullandı.

Ankara- Sivas Hattında Ek Seferler

Ankara- Sivas YHT hattında ise pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri geçerli olmak üzere ek 1 gidiş ve 1 geliş seferi planlandığını belirten Uraloğlu, "Ankara'dan saat 11.10'da Sivas'tan ise 15.30'da hareket edecek trenlerle günlük 962 kişilik ek kapasite sağlayacağız" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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