Muş'ta Kort Tenisi Kursuna Yoğun İlgi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yaz Spor Okulları kapsamında Muş'ta açılan kort tenisi kursu, ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yaz tatilini sportif faaliyetlerle değerlendirmesi amacıyla hayata geçirilen Yaz Spor Okulları, Muş'ta yoğun katılımla devam ediyor. Bu kapsamda 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde açılan kort tenisi kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen kort tenisi eğitimlerinde çocuklara temel tenis teknikleri uygulamalı olarak öğretiliyor. Kort tenis antrenörü Hasan Gülenç, eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda öğrenciler; raket kullanımı, top kontrolü, vuruş teknikleri ve kort içerisindeki temel hareketler konusunda eğitim alıyor. Antrenmanları ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Yaz Spor Okulları kapsamında farklı branşlarda düzenlenen kurslarla çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerinin hedeflendiğini belirterek, sportif faaliyetlere ilgi gösteren tüm çocuk ve gençleri kurslara katılmaya davet etti. Müdür Kılıç, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, okullarımızın kapanmasının ardından başlattığı ve 81 ilde gerçekleştirilen Yaz Spor Okullarımız başladı. Tabii büyük bir ilgi var. Bunlardan biri de kort tenisi. Burada gençlerimiz tenise büyük ilgi gösteriyor, tenis sporuyla buluşuyor ve bu branşı uzman antrenörler eşliğinde öğreniyorlar. Baktığımız zaman velilerimiz de çok heyecanlı. Onlar da öğrencilerini, çocuklarını buraya göndererek sporla buluşmalarını sağlıyorlar. Tabii spor, her zaman söylediğimiz gibi, kardeşlik ve birleştirici güce sahiptir. Aynı zamanda çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Bu sebepten dolayı tüm velilerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize sesleniyorum: Spora gelsinler, spor yapsınlar" dedi.

Yaz tatilini sportif faaliyetlerle değerlendiren öğrencilerden Bersu Turgut, düzenli antrenmanlarla hem fiziksel gelişimine katkı sağladıklarını hem de tenis branşında kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Yaz tatilini verimli geçirmek için bu kursa geldim. Yaz tatilinin başından beri düzenli olarak geliyorum. Haftada dört gün burada, arkadaşlarımla beraber çok verimli vakit geçiriyorum. Sağ olsun hocamız da bu konuda bize çok büyük destek oluyor. Ben geçen sene de aynı şekilde geliyordum ve bu sayede teniste kendimi çok geliştirdim. İleride açıkçası bu konuda meslek sahibi olmayı da düşünüyorum. Yani şu anda yaz tatilimi çok güzel bir şekilde geçirdiğimi düşünüyorum. İnşallah ilerleyen senelerde de yine devam edeceğimi umuyorum" ifadelerini kullandılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı