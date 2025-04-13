Yavuz Ağıralioğlu Elazığ'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Elazığ'da esnaf ziyaretleri yaptı, vatandaşlarla sohbet etti. Ağıralioğlu'na yaşadığı ekonomik sıkıntıları dile getiren 90 yaşındaki Elazığlı vatandaş; "Bizlere sahip çıkın kirayı ödeyemiyoruz, ev bulamıyoruz 90 yaşındayım" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. İl teşkilatı ile bir araya gelen Ağıralioğlu daha sonra esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Anahtar Parti İl Başkanı Yüksel Ercan ile vatandaşlarla görüşen Ağıralioğlu'na dert yanan bir vatandaş AK Parti Tunceli Merkez ilçe başkanı olduğunu ve istifa ettiğini söyledi.

Ağıralioğlu'na durumunu anlatan Elazığlı vatandaş; "Bizlere sahip çıkın kırayı ödeyemiyoruz ev bulamıyoruz 90 yaşındayım" dedi.

Gazi Caddesi'nde giyim sektöründe faaliyet gösteren bir esnaf, Ağıralioğlu'na geçmişte ülkücü kimliğe sahip olduğunu belirterek, " Elazığ'da işleri sormayın lütfen. Ekonomi dünyada yok bizde hiç yok. Elazığ ülkücü bir memleket biz de eski ülkücüyüz ama artık. Değiliz çok şükür. Allah'a şükür bitirdik o işi. Herkes ülkücü olmuş biz niye olalım? Memleketi kurtaranlar var" dedi.

Esnafa cevap veren Ağıralioğlu, "Bizimkiler delirdiler. Apo'ya kurucu önder diyorlar. ya delirdiler, ya da bizi delirtmeye çalışıyorlar. Eskiden bu kadar açık demiyorlardı. Her gün bir şey duyuyorum. Bundan daha kötüsü denmez diyorum. Daha kötüsünü söylüyorlar" diye konuştu.

"Bayramlarda gözlerimizden yaş gelerek veriyoruz o elbiseyi"

Ekonomik krizin vatandaşları derinden yaraladığını ifade ederek sözlerine devam eden esnaf, yaşananların gündemi değiştirme çabası olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Gündemi nasıl değiştirecekler? Ben siyasetçi değilim burada bir gündem değiştirmek istesem nasıl değiştireceğim? ya camı kırarım ya da komşuyla dövüşürüm. Milletin dikkatini o yöne çekerim. Mutlaka gündem değişecek. Ekonomi berbat. İnsanlar aç abi aç. Bayrama bir kaç gün kala gelin bizim işletmemizi görün. Gözlerimizden yaş gelerek veriyoruz o elbiseyi. 'Yok' diyor vatandaş. Vereceksin çünkü başka çarem yok. Vermezsen çocuğu sabaha kadar ağlayacak. Gelsinler görsünler insanların halini. Öyle yukardan bakmakla olmuyor bu işler. Onlar ne anlar şimdi buradaki insanın ne aldığından ne verdiğinden. Ekonomi bugün onların anlattığı gibi değil."

"Adamcılığı bırakmadığımız müddetçe bu değişmez"

Bir başka esnaf ise siyasete ve siyasetçiye duyulan güvensizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Yavuz Beyin de dediği gibi millet artık siyasetten nefret etti. Doğru konuşana bile inanamıyoruz, artık öyle bir hal aldı. Çünkü herkes bir şey söylüyor ama söyledikten sonra bakıyorsunuz olay farklı boyuta döndü. Bizim ülkede her şeyden önce doğruluğu ve adaleti sağlamamız lazım. Ama biz adamcılığı bırakmadığımız müddetçe bu değişmez. Yavuz Bey de gelse bir başkasını da götürüp bir yerlere oturtsa o da bitmiştir. Yani artık toplum bunu istemiyor kardeşim. Toplum diyor ki iş ehline verilsin. Ehil insanlar gelsin.

Bu ülkede 40 yaşına kadar milliyetçi yaşayan insanlar 40 yaşından sonra Komünist oldu hepsi. Milliyetçiler artık milliyetçiliği bıraktı öyle bir durum oldu artık. İnsanlar ateş gibi dokunamıyoruz. Dokunduğumuz an insanlar bizimle kavga etmeye başlıyor. Artık toplum yürürken kendi kendine konuşur hale gelmiş."