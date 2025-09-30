Yarım Asırlık Traktör, Söke Ovası'nda Hala Çalışıyor

Söke Ovası'nda yarım asrı geride bırakmış traktör, hala hizmet vermeye devam ediyor. Güllübahçe'nin önde gelen üreticilerinden Recep Çınar, 1973 model traktörüyle toprak işleme çalışmalarını sürdürüyor.

Gelişen tarım teknolojilerine rağmen eski makinelerden vazgeçemediğini belirten Çınar, "Ne varsa eskilerde var. Bu traktörün her yeri hala saat gibi çalışıyor" dedi.

Emektar traktörün ilk sahibi olduklarını da ifade eden Recep Çınar, yarım asırlık makinenin dayanıklılığıyla adeta zamana meydan okuduğunu söyledi. - AYDIN