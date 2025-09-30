Yarım Asırlık Traktör, Söke Ovası'nda Hala Çalışıyor
Söke Ovası'nda 1973 model traktörüyle hizmet veren Recep Çınar, eski makinelerin dayanıklılığına dikkat çekti. Gelişen tarım teknolojilerine rağmen bu emektar traktörden vazgeçemediğini söyledi.
Söke Ovası'nda yarım asrı geride bırakmış traktör, hala hizmet vermeye devam ediyor. Güllübahçe'nin önde gelen üreticilerinden Recep Çınar, 1973 model traktörüyle toprak işleme çalışmalarını sürdürüyor.
Gelişen tarım teknolojilerine rağmen eski makinelerden vazgeçemediğini belirten Çınar, "Ne varsa eskilerde var. Bu traktörün her yeri hala saat gibi çalışıyor" dedi.
Emektar traktörün ilk sahibi olduklarını da ifade eden Recep Çınar, yarım asırlık makinenin dayanıklılığıyla adeta zamana meydan okuduğunu söyledi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel