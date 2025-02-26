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Bankacılık işlemlerine büyük değişiklik! Yüzü tespit edilemeyen ATM'den para çekemeyecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile banka ve finans kuruluşlarının yetkileri genişletilerek sorumlulukları artırılacak. Bilişim suçlarıyla mücadelede yeni yükümlülükler getiriliyor, ATM'den işlem yapabilmek için güvenlik kamerası ile tespit şartı aranacak. Ayrıca, telefon abonelik kayıtları sıkı kurallara bağlanarak güncellenecek ve dolandırıcılıkla mücadelede daha etkin önlemler alınacak.

Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan düzenlemelerle banka ve finans kuruluşlarının görev ve yetkilerinin kapsamı genişletilerek, sorumlulukları artırılacak. Banka, finans kuruluşları ile mobil operatörlere yönelik yeni yükümlülükler ile bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele edilecek.

BANKA VE FİNANS KURULUŞLARINA YENİ ZORUNLULUK GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ocak'ta açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi, 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşuyor. Adalete güvenin daha da artmasının, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin şekilde yararlanabilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesinin, cezasızlık algısının ortadan kaldırmasının amaçlandığı belgeyle daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi sağlanacak. Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 3'üncü amacı olan 'Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Artırılması' kapsamında banka ve finans kuruluşları ile telefon abonelikleri üzerinde gerekli düzenlemeler yapılacak.

ATM KAMERASINDA GÖRÜNTÜSÜ TESPİT EDLEMEYENLERE PARA VERİLMEYECEK

Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak. Adli süreçlerde yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde adli süreçle ilgili banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilmesine imkan tanınacak. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili hesap belirli bir süre askıya alınacak. Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate CMK'nın 128. maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek. Ayrıca yapılacak düzenlemeler kapsamında banka ve elektronik ödeme kuruluşlarının çipli kimlik belgesi doğrulamadan hesap açılamayacak. Tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerasınca tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. Değişiklik kapsamında ATM güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl süre ile saklanacak.

TELEFON ABONELİKLERİ GÜNCELLENECEK

Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak. Vatandaşların en fazla 3, yabancıların ise en fazla 1 mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek. Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma çerçevesinde cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlere idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

Bankacılık işlemlerine büyük değişiklik! Yüzü tespit edilemeyen ATM'den para çekemeyecek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıA B:

Yetmedi yetmez bence biyometrik okuyucu lazım yaşlı insanlar ne yapsın şimdi ?

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Haber Yorumlarıalbatros :

ben de erdoğan maskesi takıp öyle çekerim... sıkıysa vermesin...

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Haber Yorumlarıengin çakıcı:

Reis sen bizi bankalardan koru yeter. Faizlerde hâlâ Süper Lig'deyiz.

Yorum Beğen50
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Haber YorumlarıDüsünür:

Dolandiricilikla hic bir alakasi yok. Kara parayi onlemek icin 7000 lira alisverislerde kart gecme zorunlulugu getirildi. Ticarette birbirinin kartini kullanmasinlar diye bu uygulama getirildi. Soyle dusunun yapilan her bir yenilik halki kisitlamaya fakirletirmeye yol aciyir. Ornek veriyorum kartan cekilen 7000 lira ortalama 300 TL si banka kendine aliyor buda demek oluyor ki. Halkan para cikiyor ve piyasada para azaliyor boyle olunca piyasada para donmez alisveris kisitlanir esnaflar kan aglamaya baslar. Kartin komisyonuda urune eklediginde ise yine para halktan cikar bu sefer urun dhaada pahali olacak.Bunlar hepsi nedir biliyormusunuz. İklim kanunu yada karbon ayak izini arastirdiginiz zaman anlarsaniz. Cok korkunc seylerle karsilacaksiniz

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

sacmalik. cunku yok gunes gozlugun var yok sapkan var yok beren var deyip taniyamadim diyecek cihaz. ben 20 yildir singapurdayim son 3-4 yildir bazi devlet odemelerini atm den almak icin kameranin yuz tanima ozelligi var. ancak en kral atm sistemleri kameralar olmasina ragmen, atm ler surekli yuzu taniyamadigini soyluyor ve icerden bir memur cikip gelip kimlik kontrolu yapip ondan sonra memur cihaza onay kodu giriyor ve parayi cektirebiliyor... bu yuz tanima sistemi, Turkiye de her para cekme islemi icin istenirse, butun atmlerin sisteminin degismesi lazim... sonrasinda kamerada parmak izi olsa kamera taniyamaz sahsi.. sacmaaaaa. alt yapisi olmayan bir sistem.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Güzel önlem

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Haber YorumlarıVEFA:

Yaşlılar başkasına çektirebilecek, sadece yüzünü göstermeden maskeyle, şapkayla vb... Yüzü görünmeden kimse çekmeyecek. Böyle anlayın haberi!

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Haber YorumlarıSERVET BİLGİN:

HASTALIKLI TOPLUM.

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Haber YorumlarıDOĞRUYA DOĞRU:

Parmak izi her yerde geçer maske ile gelene başı kapalı peçeli gelene vermeyecekmisiniz parmak izi lazer okuyucu koyun daha kolay

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Haber YorumlarıMengele:

Yüzleri kapali teröristler bundan sonra para cekemiyecek,ne güzel siyah pecete ile yalniz gözleri görünür soygunculuk yaparlar kimdir bulamasin

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