Yamaç Paraşütüyle Gökyüzünde Klarnet Konseri

Yamaç Paraşütüyle Gökyüzünde Klarnet Konseri
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, müzisyen Yaşar Gümüş yamaç paraşütü ile havalanarak 600 metre yükseklikte klarnet çalarak izleyenlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yamaç paraşütüyle gökyüzüne süzülen müzisyen, havada klarnet çalarak hem nefes kesen hem de kulakların pasını silen sıra dışı bir performansa imza attı.

Uçmakdere semalarında gerçekleşen tandem uçuşta, klarnetiyle birlikte havalanan Yaşar Gümüş, 600 metre yükseklikte yaklaşık 20 dakika boyunca müzik yaptı. Paraşüt eğitmeni Gökhan Baran eşliğinde gerçekleşen uçuşta izleyenler görsel bir şovla birlikte adeta havada konser keyfi yaşadı.

İlk kez yamaç paraşütü deneyimi yaşadığını belirten Gümüş, "Klarnet yanımdaydı, uçuş sırasında içimden bir ses çalmamı söyledi. İyi ki dinlemişim, unutulmaz bir deneyimdi" dedi.

Uçuşu gerçekleştiren eğitmen Gökhan Baran ise, ilk kez bir enstrüman eşliğinde uçuş yaptığını belirterek, "Yaşar Bey hem müziğiyle hem de cesaretiyle farklı bir deneyim yaşattı. Yükseklik korkusuna rağmen hiç tereddüt etmedi. Güvenli ve sorunsuz şekilde inişimizi tamamladık" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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