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Yağmura Rağmen Antalya Sahili'nde Balık Tutma ve Denize Girme Keyfi

Yağmura Rağmen Antalya Sahili'nde Balık Tutma ve Denize Girme Keyfi
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Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde yağmura aldırış etmeyen yerli ve yabancı turistler, denizkeyfini ve balık tutma heyecanını sürdürüyor. Hava sıcaklığının 13 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olduğu bölgede, vatandaşlar ve turistler sahile akın etti.

Antalya'da yabancı turistler ve vatandaşlar aralıklarla yağan yağmura aldırış etmeden dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde balık tutarak denize girdiler.

Antalya sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girdi. Hava sıcaklığının 13 derece olarak ölçüldüğü kentte deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceyi gösterdi. Bölgesel olarak etkili olan yağışa rağmen Antalyalılar Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimi vatandaşlar aileleri ve yakınlarıyla yürüyüş yaparak fotoğraf çekilmeyi tercih ederken, kimileri ise yanlarında getirdikleri oltalarla sahilde balık tuttu. Yabancı bir turistin ise ince ince yağan yağmura aldırış etmeden havadan daha sıcak olan denize girdiği görüldü.

"Kimse yağmura aldırış etmiyor"

Pazar gününü Konyaaltı Sahili'nde balık tutarak değerlendiren vatandaşlardan Muhammet İsbir, "Severek balık tutuyorum. Konyaaltı Sahili'ne kafa dağıtmaya geldim. Ankara'dan yeni geldim, yağmurdan kaçtım ama Antalya'da da yağmur yağıyor. Sahil bir saat kadar önce boştu ama, şu anda dolmaya başladı. Kimse yağmura aldırış etmeden, aileleri ile birlikte buraya geliyor. Hatta yabancı uyruklu bir kadın az önce denize giriyordu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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