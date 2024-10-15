Nitelikli yabancı işçi için çalışma izni muafiyeti üç yıla uzatıldı

Türkiye'deki yabancıların çalışma hayatında kayıtlılığının artırılması ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak iş, meslek, sektörlerde çalışacak yabancılara ilişkin çalışma izni muafiyeti prosedürlerinin kolaylaştırılması amacıyla Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

İZİN ALMA MUAFİYETİ SAĞLANMIYOR

BAKANLIK ÇALIŞMA İZNİ SÜREÇLERİNİ YÜRÜTECEK

Çalışma izni muafiyetlerinin kapsamı, nitelikli yabancıları ülkemize çekmek ve kayıtlılığı artırmak amacıyla genişletildi. Çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilen yabancılar arasında; bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler kapsamında çalışacaklar, akademisyenler, araştırmacılar, petrol ve doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetlerinde çalışacak profesyoneller, gemi adamları, profesyonel sporcular, tur operatörü temsilcileri ve stajyerler gibi farklı gruplar yer alıyor. Yapılan düzenlemeyle, geçici koruma sağlananlar ile insani ikamet izni sahibi yabancılardan İçişleri Bakanlığınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilenler çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışabilecek. Diğer taraftan, Bakanlık, bu gruplardan çalışma izni alması gerekenler için çalışma izni süreçlerini yürütmeye devam edecek. İletişim Başkanlığının uygun görüşü olması kaydıyla, daimi basın kartı kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı basın mensuplarına da çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışma imkanı verildi.

ÜLKEYE ÖNEMLİ HİZMET VERECEKLERİN MUAFİYETİ SÜRESİ 6 AYDAN 3 YILA ÇIKARILDI

Düzenleme ile uluslararası kamuoyu ve iletişimin tüm araç ve yöntemleri ile Türkiye'nin her alanda nitelikli temsilinin ve tanıtımının sağlanması suretiyle Türkiye markasının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Muhtelif alanlarda ülkeye önemli hizmet vereceklerin muafiyet süresi 6 aydan 3 yıla çıkarıldı. Ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye'ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancılara verilen çalışma izni muafiyetinin azami süresi 6 aydan 3 yıla çıkarıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonunun uygun görüşü olması kaydıyla Türkiye'ye gelen profesyonel yabancı sporcu ve antrenörler ile spor hekimi, spor fizyoterapisti, spor mekanisyeni, spor masözü veya masörü ve benzeri spor elemanı yabancıların da çalışma izni muafiyetine ilişkin kolaylık sağlandı.

TUR OPERASTÖRLERİ İÇİN ÖZEL DÜZENLEME