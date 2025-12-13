Büyükelçiler Konferansı 16. kez "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenecek

Dışişleri Bakanlığı, bu yıl "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenecek XVI. Büyükelçiler Konferansı'nda 148 Büyükelçi ve 14 Daimi Temsilcilikte görev yapan büyükelçilerin katılımı ile Türkiye'nin barışa, bölgesel istikrara ve küresel refaha katkı sunma vizyonunu yansıtmayı hedefleyecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 16'ncısı, 15-19 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu yıl "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenecek XVI. Büyükelçiler Konferansı, Türkiye'nin barışa, bölgesel istikrara ve küresel refaha katkı sunma vizyonunu yansıtmayı hedefliyor.

Konferans, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 15 Aralık'ta yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak. Toplantıya, 148 Büyükelçilik ve 14 Daimi Temsilcilikte görev yapan büyükelçilerin yanı sıra, Bakanlık merkez teşkilatında görevli çok sayıda büyükelçi ve üst düzey yetkilinin katılması öngörülüyor.

Konferans kapsamında, Türk dış politikasının gündeminde yer alan ekonomi, güvenlik, savunma, bağlantısallık, enerji, çevre ve iklim, dijitalleşme, insani yardımlar, arabuluculuk ve kamu diplomasisi gibi başlıkların etraflıca ele alınması, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunulması planlanıyor.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal yapısının ve idari işleyişinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların da konferans gündeminde yer alması bekleniyor. Büyükelçilerin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri ile bölgeler bazında bir araya gelerek görev yaptıkları ülkelerdeki iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri de programda öngörülüyor.

Büyükelçiler Konferansı'nın bir önceki toplantısı, "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" temasıyla 9-13 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenmişti. Türkiye, 148'i büyükelçilik, 14'ü daimi temsilcilik, 99'u başkonsolosluk, 1'i konsolosluk ajanslığı, 1'i konsolosluk bürosu ve 1'i ticaret ofisi olmak üzere toplam 264 misyondan oluşan diplomatik temsil ağıyla dünya genelinde ilk üç ülke arasında yer alıyor. - ANKARA