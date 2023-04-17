Voleybolda Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Rüzgârı

2022-2023 Voleybol Sezonu Altyapı Bayanlar Türkiye Birinciliği Tekirdağ Voleybol Ligi ve grup maçlarında mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), dört kategoride de namağlup şampiyon oldu.

2022-2023 Voleybol Sezonu Altyapı Bayanlar Türkiye Birinciliği Tekirdağ Voleybol Ligi ve grup maçlarında mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), dört kategoride de namağlup şampiyon oldu.

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Genç Kızlar Voleybol Takımı, A ve B olmak üzere iki takım halinde mücadele ederken, Yıldız Kızlar Voleybol A Takımı, Çorlu'da karşı karşıya geldiği Çanakkale Belediye Spor, İstanbul Bizimkent Spor, Lüleburgaz Akademi Basketbol Spor ve Edirne Avrupa Yıldızları takımlarını set vermeden 3-0 mağlup ederek, grubu namağlup lider olarak tamamladı. ÇBSK, mayıs ayında yarı final maçı oynayacak.

Küçük Kızlar Voleybol Takımı da gruba A ve B olmak üzere iki takım ile katılırken, ÇBSK Küçük Kızlar Voleybol A Takımı tüm maçlarını kazanarak Tekirdağ İl Şampiyonu oldu ve haziran ayında İzmir'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

ÇBSK Midi Kız Voleybol Takımı ise oynadığı tüm müsabakaları kazanarak önce Tekirdağ Şampiyonu, ardından Bölge Şampiyonu oldu. ÇBSK Midi Kız Voleybol Takımı, 25 Mayıs 2023 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.