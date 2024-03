VEDAŞ ve VEPSAŞ personelleri iftarda buluştu

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ve Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş (VEPSAŞ) Muş İl Müdürlüğü ile ilçe şefliklerindeki çalışan personeller iftarda buluştu.

Muş ve ilçelerinde faaliyet gösteren VEDAŞ ile VEPSAŞ İl Müdürlüğü ve ilçe şefliklerinde çalışan 400'ün üzerindeki personel birlikte iftar açtı. İldeki bir restoranda düzenlenen iftarda konuşan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, iftar yemeğinde personellerle bir araya gelerek kaynaşmayı planladıklarını söyledi.

Geleneksel olarak her yıl Ramazan ayında bir araya geldiklerini söyleyen Coşar, "Başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günlerde daha önce 3 kez düzenlemiş olduğumuz ancak pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız iftar programımızın bugün 4'üncüsünü düzenlemek tekrar nasip oldu. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak zor bir coğrafyada oldukça kritik bir görevi ifa etmekteyiz. Adeta şehrimizi karanlıktan aydınlığa çeviren enerjinin her bir hücresinin atomları gibiyiz. Her ne kadar aynı aile içerisinde farklı görevler yapsak da nihai hedefimiz kaliteli ve kesintisiz enerji arzının sağlanmasıdır. Bereketini ve feyzini çokça hissettiğimiz Ramazan ayının bu güzel gününde hepinize hayırlı iftarlar diliyorum" dedi. - MUŞ