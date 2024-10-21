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VEDAŞ, Muş Muhtarlar Derneği'ni Ziyaret Etti

VEDAŞ, Muş Muhtarlar Derneği'ni Ziyaret Etti
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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) yetkilileri, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle Muş Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek muhtarlarla işbirliği ve iletişimin önemini vurguladılar. Ziyarette 2024 yılı çalışmalarına dair bilgilendirme yapıldı.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) yetkilileri, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Muş Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Muş Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme ve merkez mahalle muhtarlarının ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar ve VEDAŞ yöneticileri katıldı. Ziyaret sırasında muhtarlığın önemine değinen Coşar, "Demokrasimizin ilk halkası ve bizim de önemli paydaşlarımızdan olan muhtarlarımızla iletişimi çok önemsiyoruz. Bu kapsamda yatırım, bakım ve onarım çalışmalarımızı planlarken ve icra ederken muhtarlarımızla görüş alışverişinde bulunuyoruz. Kişisel görüşmelerimizin yanı sıra çağrı merkezimizde de muhtarlarımız için VIP hat tanımladık. Muhtarlar Günü vesilesiyle yaptığımız bu ziyarette de 2024 yılı 9 aylık çalışmalarımız hakkında genel bir bilgilendirmede bulunduk. Zaten tüm süreçlerimizde muhtarlarımızla işbirliği içerisindeyiz, kendilerini haberdar ediyoruz. İşbirliği ve uyumumuzun, tüketicilerimizin memnuniyetini de sağlayacağının bilincindeyiz. Bu vesileyle de 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlar, muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylıklar dilerim" dedi.

Muş Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme ise hizmetin mükemmelleşmesi için istişare kültürünün oluşması gerektiğini belirterek, "VEDAŞ'ın bizimle olan iletişiminden memnunuz. Sağ olsunlar taleplerimizi, eleştirilerimizi, önerilerimizi dikkate alıyorlar, geri dönüş sağlıyorlar. Nihai hedefimiz halkımıza en iyi hizmeti sunmak olduğu için ortak paydada rahatlıkla buluşabiliyoruz. Bugün hem bize yaptıkları bilgilendirme için hem de günümüzü kutladıkları için İl Müdürümüz Suat Coşar Beye ve ekibine derneğim ve muhtar arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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