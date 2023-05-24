Vatandaşlar, depremde zarar gören caminin yıkılıp yeniden yapılmasını istedi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde vatandaşlar, depremlerde hasar gören Göksun Ulu Caminin yıkılıp yeniden yapılmasını istedi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan Göksun Ulu Cami, merkez üssü Elbistan'da 6 Şubat'ta öğle saatlerinde meydana gelen 7.6'lık depremde hasar gördü. Duvarları ve içinde yıkıklar olan caminin tehlike oluşturduğunu belirten vatandaşlar yıkılmasını istedi. Caminin tarihi bir özelliği olmadığına değinen vatandaşlar, yıkım sonrasında yeniden yapılabileceğini kaydetti.

Minarenin yarısının da yıkıldığını belirten vatandaşlardan Ali Bakıcı, "Caminin tarihi eser olduğu için tadilat yapılacağı söyleniyor ancak tadilat yapılmasına gerek yok. Caminin hasarı çok ve içindeki kolonlarda da hasar var. Cami iki üç metre ileri alınsa ve arka tarafa doğru genişlese güzel bir cami olur. Caminin altına da dükkan yapılırsa geliri de caminin giderini karşılar" dedi.

Vatandaşlardan Ramazan Şahan ise, "Tarihi bir özelliği yok. Dışından bakıldığında caminin duvarlarının nasıl olduğunu görebiliyoruz. Bu cami uçarken ben içindeydim, namazı kılarken deprem oldu kendimizi dışarı attık" dedi. - KAHRAMANMARAŞ