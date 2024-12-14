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Van'daki At Çiftliği Yaz Kış Yoğun İlgi Görüyor

Van'daki At Çiftliği Yaz Kış Yoğun İlgi Görüyor
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Van'ın İpekyolu ilçesindeki at çiftliği, yaz kış ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çiftlikte binicilik eğitimi verilirken, atların güvenliği ve konforu ön planda tutuluyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kurulan at çiftliği, yaz kış yoğun ilgi görüyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'nde yer alan at çiftliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yaş kış demeden vatandaşların uğrak yerlerinden biri olan at çiftliğinde ayrıca binicilik eğitimleri de veriyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan at çiftliği yetkilisi Tunç Muştu, yaz kış demeden insanların at çiftliğine uğradıklarını aktardı. Atların alışkanlık yaptığını belirten Muştu, "Birçok insanın henüz haberi yok ama haberi olan insanlar mutlaka bir kez olsun buraya uğruyorlar. Burada vakit geçirmek atlarla ilgilenmek alışkanlık yapıyor. Atlarla ilgili ısırır, teper, düşürür diye bir ön yargı var ama burada son derece profesyonel bir ortam var. Atlar zaten eğitimli. Atlara binmekle ilgili yardımcı olan personeller de kalifiyeli elemanlar. Yani burada şimdiye kadar herhangi bir kaza yaşanmadı" dedi.

Çiftlikte aynı zamanda eğitimler verdiklerini ifade eden Muştu, "Sürekli biniş eğitimleri veriyoruz. Ata binmesini bilmeyenleri de kendimiz gezdiriyoruz, dolaştırıyoruz. Burada kişinin korkusuna, boyuna, yaşına, daha önceki tecrübesine göre hangi ata bineceğine karar veriyoruz. Ona uygun atı seçiyoruz ve yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ata binmenin en iyi zamanının çok kar yağdığı zamanlar olduğuna vurgu yapan Muştu, "Kış mevsimi nedeniyle doğal olarak biraz azalma var. Çünkü zemin kaygan. Ancak kış mevsiminde en güzel at binilen zamanlar, çok kar yağdığı zamanlardır. Yerde çok kar olduğunda at kaymaz ve daha güvenli olur. Kışın nispeten biraz soğuk olduğu için bu sektörde azalma yaşanıyor. Ama her yaş grubundan ziyaretçilerimiz var. 2 yaşındaki bebekten 70 yaşındaki insana kadar herkesin ortak ilgi alanı bu. Küçük çocuklar için midilli atlarımız var. Burada kişisel at sahibi olanlar da var ama çiftliğin biniş yaptığı 15 at mevcut. Burada öncelediğimiz önce can güvenliğidir" diye konuştu.

Aileleriyle birlikte çiftliğe gelen çocuklar ise atlara binmeyi çok sevdiklerini söylediler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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