Van'da 'Kara Cuma' İndirimleri, İranlı Turistlerle Ekonomiyi Canlandırdı

Güncelleme:
İran-İsrail savaşı sebebiyle zor günler geçiren Van esnafı, 'Black Friday' indirimleri ile yüzlerini güldürdü. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan 150 bin İranlı giriş yaparken, otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Haber: İshak KARA

(VAN) - İran- İsrail savaşı dolayısıyla bu sene kötü günler geçiren Van esnafının "Black Friday" (Kara Cuma) indirimleri ile yüzleri yeniden güldü.

Van'ın Saray ilçesindeki İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, Black Friday yoğunluğu yaşanıyor. Kentte de otel ve eğlence merkezleri yeniden dolmaya başladı.

Shamimgast Nehimzade "Tahran'dan geldim. Kara cuma tatili için geldim. Zaten burada indirimler var. Buraya alışveriş yapmaya, gezmeye geldim. 3-4 gün kalıp döneceğim. Van'ı çok seviyorum. Kafelerı, yemekleri, nargileyi, her şeyi çok şeyi seviyorum. Çok misafirperver insanlar var. Yılda bir kaç kere geliyorum. Kaleyi çok seviyorum. Akdamar Adası çok güzel, çok tarihi yerleri ve mekanları çok var. 4-5 kişi geldik. Van'ı çok seviyorum" dedi.

"Van'ı çok seviyoruz"

Parisa Golriz ise, "Kerec'den geldik. İran'a Kara Cuma var. Biz de 4 gün gezmeye Van'a g?ldik. Van çok güzel bir şehir. 4-5 defadır geliyorum. Van'ı çok seviyoruz" diye konuştu.

Mahsume Ferzami de, "Kara Cumaya geldik. burada bir eğitime katılım sağladık. 60 kadın İran'dan geldik. İran'da kara cuma diyorlar. O tatilde de Tahran, Tebriz şehirleri başta olmak üzere her yerden Türkiye'ye geliyorlar. Van İran'a yakın bir şehir olduğu için hepimiz Van'ı tercih ediyoruz. Van'ın insanları iyi insanlar. Dilimiz de yakın olduğu için iyi anlaşıyoruz. Alışverişe, yemeye, içmeye, gezmeye geliyoruz. Eğitim, güzellik merkezlerine gidiyoruz" dedi.

"Otelde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı"

Van'da otel işletmecisi Devran Kutaz da "İran'da 3 günlük Kara Cuma tatilleri var. Ondan dolayı Van'a gelmişler. İranlılar Van'ın olmazsa olmazımız. Kara Cuma tatili fark ettiriyor kendini, kış ayında tek tük İranlı geliyordu. Son 3 günde otelimizde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Az da olsa esnafın yüzü güldü. Elemanların yüzü güldü. İranlılar genelde geliyor, alışveriş yapıyor, buraları geziyorlar. Tarihi illeri geziyorlar. Eğlence merkezlerine gidiyorlar geceleri. Temennimiz hep gelmeleri" ifadelerini kullandı.

"150 bin kişi giriş yaptı"

İşletme sahipi Mazlum Adıloğlu ise İranlıların tatilleri sırasında Van'a geldiklerini belirterek, "İran da olmazsa Van zaten ölmüş" dedi.

İranlıların eğlenceyi sevdiklerini söyleyen Adıloğlu, sezonun başındaki İsrail-İran savaşı nedeniyle Van'da yüzde 70 kayıpları olduğunu anlattı.

Adıloğlu, "Ne kadar gelseler Van esnafına yarar. 3 gündür hareketlilik var. Edindiğimiz bilgilere göre Kapıköy Sınır Kapısı'ndan 150 bin kişi giriş yapmış. İranlılar bir hafta daha misafirlerimizdirler, bir hafta sonra gidecekler. Yılbaşında geri gelecekler" diye konuştu.

"Van'a 10 ayda 1 milyon 456 bin 319 kişi giriş yaptı"

Van'ın İran'a açılan en önemli kapısı olan Kapıköy Sınır Kapısı, bu yılın ocak–ekim döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 1 milyon 456 bin 319 kişi Türkiye'ye giriş yaparken, bu yoğunluk Van turizmi ve ekonomisinde büyük bir hareketlilik yarattı.

Kaynak: ANKA / Yerel
