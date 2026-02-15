Van'da Esk Önünde "Ucuz Et" Kuyruğu... Vatandaşlar Mağaza Açılmadan Saatler Öncesinde Kuyruğa Giriyor

İshak Kara

(VAN) – Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazası önünde uygun fiyatlı et alabilmek için sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşuyor. Sıfırın altına düşen hava sıcaklığında saatlerce bekleyen vatandaşlar, artan et ve tavuk fiyatlarına karşı çareyi ESK mağazasında arıyor.

İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi'ndeki ESK satış noktasında saat 09.00'da başlayan satışlar öncesinde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sıraya giriyor.

Sırada bekleyen bir vatandaş, satışın barkodla yapılmasını isteyerek, "Herkes gelsin, numarasını alsın gitsin. Saat 06.00'da geliyorsun, 09.00'da eti veriyor. 09.00 oldu, 'Hadi sıra bitti git evine, yarın gel'. Ramazandır ya, milletin çektiği zulumdur. Dondurulmuş et veriliyor. Millet ona bile razıdır" dedi.

Başka bir vatandaş ise sabah 06.30'dan beri sırada olduğunu belirterek, sıranın gelmesi halinde etini alabileceğini ifade etti.

Bir diğer vatandaş da, "Saat 07.00'den beri sıradayız. Bize sıra gelir de en arkadakilere sıra gelir mi onu bilemem. Ben kıymasını çok beğeniyorum. Et de var ama günleri var. Yani et günü, kıyma günü o şekilde" ifadelerini kullandı.

"Karekod sistemi olsun, randevu ile alalım"

Vatandaşlar, kuyruk çilesine çözüm olarak randevu veya karekod sistemi önerdi.

Bir vatandaş yetkililerden "rezilliğin görülmesini" ve "karekod sisteminin getirilmesini" isteyerek, "Saat 07.00'den beri buradayız. Saat 06.00'da gelenler var. Yani bu kadar insanların bu kadar mağduriyetini hiç mi görmüyorlar? 1 kilo et için yani insanları bu kadar mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Karekod sistemi olacak" dedi.

"Kıyma 400 lira, piyasada 750 lira"

Vatandaşlar, ESK'de kıymanın kilogram fiyatının 400 lira olduğunu, piyasada ise 750 liraya kadar çıktığını söyledi.

Bir vatandaş sabah 06.00'dan beri sıraya girmelerinin kendilerinin ayıbı olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu 8 tane milletvekili çıkaran Van'ın ve Valinin ayıbıdır. Bakın kuyruk nereden baksan bin kişi. Bu yağmurda saat 09.00'da devlet kurumu daha açılmamış. Kıymanın kilosu burada 400 lira, piyasada 750 lira. Niye bunun önüne geçilmiyor? Sözde piyasada bir sürü kurumlara ceza kesildi. Aynı kurum 10 dakika içinde kurumsal olduğu için tonlarca parasını tekrar kazanıyor. Ne yapacaksın? Talep ne olacak? Talep bu. Kendileri bunu görsün, talebini kendisi yapsın. Alternatifi yok mu? Bir et kurumu mu var? Bir 3-4 tane daha şube açsınlar. Tarıma versinler, başka yere versinler. Fiyatları düşürsünler. Bu Türkiye'de denetleyenene de bir de denetleme lazım. Sözde denetlememiz var ama onu denetleyecek kimse yok."

Bir başka vatandaş ise, "Saat 05.30'dan beri sıradayım. Vallahi sıra gelir ama işte bu soğukta tam 3 saattir burada bekliyoruz. Et kıyma biz gidip alıp getiriyoruz. Artık neyin nesi bilemiyoruz. Yetkililerin çözüm bulması lazım. Bu kadar insan bu soğukta, bu kışta, bak bayan var, hasta var, yaşlı var hepsi burada bekliyor. Tam 3 saat burada bekliyor 1 kilo kıyma için. Burası 3-4 yere bir şube açsaydı, insan bu kadar burada beklemezdi" dedi.

"Fakirlikten geliyoruz"

Emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını belirten bir vatandaş da, "Vallahi saat 07.00'de geldim. Burada bu yağmurda bekliyoruz. Fakir olmasaydık buraya gelmezdik. Ben yaşlı maaşı alıyorum 5 bin lira. Bu 5 bin lirayla ne gelir? Domates gelmez bu paraya, bu millet hepsi öyle emekli vs. Etlerin kasaplarda, manavlarda her yerde ucuz olması lazım. Yani sırf buraya yönelmememiz lazım. Keşke bugün manavlarda, kasaplarda da etin kilosu 400-500 lira olsaydı. Yani mahvolduk, hepimiz mahvolduk. Çok soğuktur, üşüyoruz. Fakirlikten geliyoruz" diye konuştu.

Bir vatandaş da, "Saat 07.00'den beri buradayız. Bize sıra gelmez gibi gözüküyor. Bu yağmurun altında bir saattir buradayız. Hava çok soğuktur" dedi.