İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
ABD Başkanı Trump: Gazze'yi devralacağız

"Gazze'yi devralacağız" deyip Filistinliler için 2 ülkeyi işaret etti
TSK'dan ihraç edilen teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış

Teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu

Van'da Buzlu Göletlerde Eskimo Usulü Balık Avı

Van'da Buzlu Göletlerde Eskimo Usulü Balık Avı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Meydan Boğazı Göleti, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Burada; köylüler, kalın buz tabakalarını kırarak sazan balığı avlıyor. Balıkçıların ifadelerine göre, kış mevsiminde avlanan balıkların lezzeti daha fazla.

Van'ın Erciş ilçesinde buz tutan Meydan Boğazı Göletinde vatandaşlar 'Eskimo' usulü balık avlıyor.

Erciş'in Pınarlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Meydan Boğazı Göleti, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. 2400 rakımda bulunan ve yaz mevsiminde yeşilliğiyle köylülerin hayvanlarını otlattığı ve piknik yeri olarak kullandığı Meydan Boğazı Göleti, kışın da balık avlayan vatandaşların uğrak noktası oldu. Sadece sazan türünde balıkların yaşadığı gölette vatandaşlar kazma ve küreklerle kalın buz tabakalarını kırarak balık avlıyor.

Eskimo usulü balık avlayan köylülerden Abdulbaki Çeber, "Çocukluğumdan beri bu barajda aynalı ve pullu sazan balıkları var. Bu sene havalar güzel gittiği için hem buzu azdır hem karı azdır. Havalar da güzel olduğu için ara ara gelip buzu kırıyoruz. Buzun altından çok güzel balık çıkıyor" dedi.

Bilal Çeber ise inşaatçı olduğunu ve kış mevsiminde ise gölete gelerek buzu kırıp balık avladığını söyledi. Çeber, "Bugün balığa geldik, çok şükür balık bereketli çıktı. Tuttuğumuz balıkları köye götüreceğiz, köy halkına vereceğiz. Tuttuğumuz balıklar sazan balığıdır. Çok lezzetlidir. Kışın lezzeti daha çok olur" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Survivor Ayşe'den bir kötü haber daha
img

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
img

Turbo Turabi'den her yerden sildirilen şarkısı için sürpriz hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın ne yemiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı
Fransa Kupası'nda sürpriz: Yüksel Yıldırım'ın takımı, Lille'i eledi

Yüksel Yıldırım'ın takımı, Lille'i eledi
Çalışma Bakanı Işıkhan: Esnek çalışma modeline ilişkin düzenleme yapılacak

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihe geçen an

Türk futbol tarihine geçen an
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.