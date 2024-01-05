Van Büyükşehir Belediyesi 13 Bin 303 Bakım Onarım Çalışması Yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı içerisinde 18 atölyede kendi idari gücüyle 13 bin 303 bakım onarım çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, envanterinde bulunan araçların bakım, onarım ve tamirini kendi atölyelerinde gerçekleştiriyor. Kamu kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı, yıl boyunca 18 atölyesinde 13 bin 303 tamir, bakım ve onarım işi gerçekleştirdi. Edremit ilçesinde bulunan yerleşkede oto elektrik, kaynak, egzoz ve makas, akü şarj, lastik, radyatör, kaporta, hortum pres, döşeme, torna freze, marangoz atölyelerinde iş makineleri, kamyon ve binek araçların bakım-onarımı yapılıyor.

Endüstriyel ve otomotiv sektöründe kullanılan özel olarak formüle edilen temizlik ürünleriyle çalışan parça yıkama makinesi ile büyükşehir belediyesi tasarruf sağlıyor. Bölgenin en büyük parça yıkama makinesi ile araçların yakıt, ateşleme, yağlama, soğutma, süspansiyon ve güç aktarma sistemlerinde meydana gelen arızaların kir, toz, çapak ve korozyonlardan arındırılıyor. Makinenin devreye alınması ile parça kayıplarının önüne geçilerek, ekonomi ve zaman tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca makine bölgede en büyük sepet çapına ve yandan yükleme özelliğine de sahip.

Van Büyükşehir Belediyesinin bu yıl aldığı 4 adet diagnostik arıza tespit cihazıyla 2.5 milyonluk ekonomik tasarruf sağladı. Diagnostik arıza tespit cihazlarıyla araçlarda oluşan hata kodları anında görülerek onarım yöntemi en kısa sürede belirlenerek müdahale ediliyor. Ayrıca araçların, fiziki ömürlerini uzatmak amacıyla atölyelerde düzenli olarak yapılan periyodik, hafif ve ağır bakımların ardından kodlama ve adaptasyon işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor.

Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, kazalara karışan ve kullanılamaz duruma gelen 23 adet otobüsün bakım ve onarımını yaparak tekrar hizmete kazandırdı. Van Büyükşehir Belediyesine bağlı atölyelerde ve kendi öz kaynakları ile yapılan araçları için 18 milyon 400 bin TL tasarruf sağlandı. Yine hurdaya ayrılmış olan 26 otobüs ile 7 adet iş makinesinin onarımları da yapılarak yeniden hizmete alındı. Bu araçların hizmete alınmasıyla 22 milyon 800 bin TL kazanç elde edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, 'Mobil Akaryakıt Otomasyon Sistemi' ile akaryakıtta tasarruf sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir belediyesince hayata geçirilen sistem ile birlikte akaryakıt alışverişi daha sağlıklı bir şekilde kayıt altına alındı. Sistem ile aynı zamanda ilçelerde bulunan akaryakıt istasyonlarına anlık olarak erişilebiliyor. Makine ikmal yerleşkesinde bulunan yedek parça depolarında ise barkod sistemi uygulaması devam ediyor. Belediyeye ait araçlarının bakım, onarım ve tamirinde kullanılan malzemeler, barkod okuyucu sistemi ile giriş ve çıkışları yapılıyor. Bütçe açısından da büyük tasarruf sağlayan barkod sistemi sayesinde depolara giriş-çıkışı yapılan malzemelere de daha rahat bir şekilde ulaşılabiliyor.

Hizmetlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılması amacıyla Van Büyükşehir Belediyesinin bünyesindeki tüm araçlar, 'araç takip sistemi' ile takip ediliyor. Takip sayesinde 771 araç 7/24 saat izlenilerek, amaç dışı kullanımın önüne geçiliyor. - VAN