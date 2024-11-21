Vali Vahdettin Özkan Manisa’nın İlçelerini Ziyaret Etti

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, hizmetlerin etkinliğini artırmak, yatırımlar, projeler ve kültürel çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Gittiği ilçelerde kaymakamlar ve ilgili kurum yetkilileri ile bir araya gelerek değerlendirme toplantıları yapan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, ilçelerde sunulan kamu hizmetlerinin verimliliği, iyileştirilmesi gereken alanlar, vatandaşın yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler ve çözüm odaklı çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Özkan bu kapsamda Gördes, Köprübaşı ve Demirci ilçelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Programı kapsamında ilk olarak Gördes Kaymakamlıkta ilçenin genel durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Vahdettin Özkan, ilçe yetkilileri ile birlikte ilçenin potansiyeli ve ilçenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Köprübaşı ilçesini ziyaret

Vali Vahdettin Özkan, Gördes ilçesindeki değerlendirmeleri sonrası Köprübaşı İlçesinde hizmetlerin daha da iyileştirilmesi için kurumların görüş ve taleplerini alarak yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Vali Özkan, daha sonra Köprübaşı esnafıyla bir araya geldi, sohbet etti.

Demirci ilçesini ziyaret

Gördes ve Köprübaşı ilçelerini ziyareti sonrasında Demirci İlçesine ziyarette bulunan Vali Vahdettin Özkan, burada ilçe yetkilileri ile bir araya geldi, ilçedeki kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla değerlendirmelerde bulundu.

Vali Özkan daha sonra Demirci ilçesinde cami halısı üretimi ile faaliyet gösteren ve dünyanın birçok yerine halı ihracatı yapan fabrikayı ziyaret ederek halı üretimi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Halı üretim aşamaları ve dokuma makinalarını inceleyen Vali Özkan, "Geleneksel el işçiliği ile modern makinelerin birleşimi, yüksek kaliteli ürünler ortaya çıkarıyor ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Demirci'de üretilen yün dokuma halılar Manisa'nın büyük değerlerinden biri" dedi.

Vali Özkan yapmış olduğu ziyaretlere ilişkin ise "İlçelerimizde sanayi, tarım ve turizm alanlarındaki öncelikleri yerinde inceleyerek, bu alanlarda yapılması gereken iyileştirmeleri değerlendirdik. Daha yaşanabilir ve daha gelişmiş bir Manisa için kurumlarımızla sürekli iletişimde olup her ilçemizin kendine özgün ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye çalışacağız." dedi. - MANİSA