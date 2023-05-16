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Vali Tutulmaz engelli bireylerin mutluluğunu paylaştı

Vali Tutulmaz engelli bireylerin mutluluğunu paylaştı

Yerel Haberler

Zonguldak'ta engelli bireylerin ve ailelerinin katıldığı yemin töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Zonguldak'ta engelli bireylerin ve ailelerinin katıldığı yemin töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Vali Mustafa Tutulmaz, Engelliler Haftası kapsamında Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığınca düzenlenen temsili askerlik uygulaması ve yemin töreninde engelli bireylerimiz ve ailelerinin "Kutsal Vatan Görevi" mutluluğunu paylaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep birlikte söylenmesinin ardından Vali Mustafa Tutulmaz ile Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Yemin töreni ve terhis belgelerinin takdim edilmesinin ardından engelli bireylerimiz ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çekildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelliler Haftası Karadeniz Zonguldak Yerel Haberler

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