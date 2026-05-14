Haberler

Vali Turan, çiftçiye kahvaltıda buluştu

Vali Turan, çiftçiye kahvaltıda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Değirmencik köyünde düzenlenen kahvaltı programında çiftçilerle bir araya geldi. Su tasarrufu ve modern sulamanın önemine vurgu yapan Turan, bölgede 33 milyon TL'yi aşan tarımsal destek ödemesi yapıldığını açıkladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle merkez ilçeye bağlı Değirmencik köyünde düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Programda üreticiler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen Vali Turan, toprağa emek veren ve alın teriyle üretimi berekete dönüştüren tüm çiftçinin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Vali Turan, su kaynaklarının korunmasının, modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının ve her damla suyun tasarrufla kullanılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Kırklareli'nin verimli toprakları, güçlü üretim altyapısı ve hayvancılık potansiyeliyle ülkemizin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Turan, tarım ve hayvancılık alanında üreticilerimize yönelik desteklerin artarak devam ettiğini kaydetti.

Turan, Değirmencik köyünde 2025 yılında bitkisel üretim ve hayvancılık alanlarında toplam 33 milyon 894 bin TL'yi aşan destekleme ödemesi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Programda çiftçi ve üreticilerle sohbet eden Turan, talep ve temennilerini dinledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan daha sonra tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye gitmek üzere Marmaris'ten demir aldı

54 tekne Gazze için yola çıktı! Filoda HAK-İŞ Genel Başkanı da var
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
İzmir'de dev hortum paniği! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

ABD değil Türkiye! Şehirde oluşan dev hortum büyük panik yarattı
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar