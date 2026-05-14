Vali Turan, çiftçiye kahvaltıda buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle merkez ilçeye bağlı Değirmencik köyünde düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Programda üreticiler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen Vali Turan, toprağa emek veren ve alın teriyle üretimi berekete dönüştüren tüm çiftçinin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Vali Turan, su kaynaklarının korunmasının, modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının ve her damla suyun tasarrufla kullanılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Kırklareli'nin verimli toprakları, güçlü üretim altyapısı ve hayvancılık potansiyeliyle ülkemizin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Turan, tarım ve hayvancılık alanında üreticilerimize yönelik desteklerin artarak devam ettiğini kaydetti.

Turan, Değirmencik köyünde 2025 yılında bitkisel üretim ve hayvancılık alanlarında toplam 33 milyon 894 bin TL'yi aşan destekleme ödemesi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Programda çiftçi ve üreticilerle sohbet eden Turan, talep ve temennilerini dinledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan daha sonra tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı