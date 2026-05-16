Kurban Bayramı öncesi hayvancılık işletmelerinde inceleme

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvancılık ile uğraşan işletmede Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman eşliğinde incelemelerde bulunuldu.

Biga ilçesi Gümüşçay Beldesinde bulunan büyükbaş hayvan tesisinde Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve beraberinde Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, protokol üyeleri ve uzman ekip eşliğinde tesiste incelemelerde bulunuldu.

120 dekar alan üzerine kurulu işletmede bulunan bin adet büyükbaş hayvanın bakım, besleme ve sağım süreçleri hakkında bilgi alan heyet, modern üretim altyapısını yerinde inceledi. İşletmede sağım işlemlerinin 8 adet sağım robotu ile otomatik olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Gebe düve damızlık üretimi ve satışının yapıldığı tesiste, kaba yem ihtiyacının işletmeye ait üretim alanları ve sözleşmeli üretim modeliyle karşılandığı, konsantre yem üretiminin ise hammadde temini sağlanarak işletme bünyesinde gerçekleştirildiği ifade edildi. - ÇANAKKALE

