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Vali Sözer'den Bozüyük'te esnaf ve vatandaş ziyareti

Vali Sözer'den Bozüyük'te esnaf ve vatandaş ziyareti
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Vali Sözer, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ilçe esnafını ziyaret etti. İş yerlerini tek tek gezen Vali Sözer, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek sohbet etti. İlçe merkezinde vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Sözer, iletilen talep, görüş ve önerileri dinleyerek not aldı. Vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiren Sözer, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi adına sahadan gelen geri bildirimlere büyük önem verdiklerini ifade etti.

Vali Faik Oktay Sözer, "Esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek, çözüm odaklı hizmet anlayışımızın en önemli parçasıdır. Devlet olarak her zaman sahada olmaya, hemşehrilerimizle bir arada bulunmaya ve kamu hizmetlerini vatandaş odaklı bir anlayışla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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