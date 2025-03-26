Vali Kübra Güran Yiğitbaşı Esnafla İftar Programında Bir Araya Geldi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, esnafla iftar programında bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu programda gerçekleştirdiği konuşmada birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan Vali Yiğitbaşı, esnafın Afyonkarahisar ve ülke ekonomisine ve sosyal hayatındaki önemine dikkat çekti. Vali Yiğitbaşı, tüm esnafa işlerinde kolaylıklar diledi. Geceye, esnaf temsilcileri de katıldı. - AFYONKARAHİSAR