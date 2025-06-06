Vali Faik Oktay Sözer Bilecik'te Kamu Yatırımlarını İnceledi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bilecik Valiliği görevine atanan Vali Faik Oktay Sözer, kentte devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

İlk olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi yanında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yapımı süren 2 bin kişilik öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Sözer, çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'den bilgi aldı.

İncelemelere, Vali Sözer'in yanı sıra Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, kurum müdürleri ve il protokolü eşlik etti.

Vali Sözer, daha sonra 2014'te yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ve 2021 yılında yıkımı tamamlanarak yeniden yapımına başlanan Edebali Stadyumu inşaat alanında da incelemelerde bulundu. 29 Ekim'de açılması planlanan ancak kaba inşaatı henüz tamamlanamayan stadyumun, modern bir spor kompleksi olarak hizmet vermesi hedefleniyor. Tesiste doğal çim saha, 5 bin kişilik tribün, açık ve kapalı tenis kortları, 8 antrenman salonu, 6 kulvarlı tartan atletizm pisti ile sırıkla atlama, disk, çekiç ve gülle atma gibi atletizm branşlarına uygun alanların yer alacağı belirtildi.

Stadyum inşaatı hakkında bilgi alan Vali Sözer, bölgede spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların önemine değindi. Sporcular ve vatandaşlar, uzun süredir tamamlanamayan stadın bir an önce hizmete açılmasını talep etti. İncelemelerin ardından Vali Sözer, Judo antrenmanında bir araya geldiği sporculara başarılar diledi. - BİLECİK