Vali Çiftçi, Tarihi Kavaflar Çarşısı'nda Esnafı Ziyaret Etti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tarihi Kavaflar Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti ve Sobacılar Odası Başkanı Alaaddin Kılıç ile birlikte Sobacı Yahya İspir'i ziyaret etti. Ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleştirildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tarihi Kavaflar Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulunarak Sobacılar Odası Başkanı Alaaddin Kılıç'la birlikte Sobacı Yahya İspir'i ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Çiftçi'ye Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Ahmet Polat, Ticaret İl Müdür V. Hüseyin Yücel, Açık Kapı Şube Müdür V. Latif Tavlaşoğlu, İl Protokol Müdür V. Yunuz Aktürk eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
