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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova-Yeni Köprü Yolu Tüneli'nde İncelemede Bulundu

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova-Yeni Köprü Yolu Tüneli'nde İncelemede Bulundu
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova'da yapımı süren Yüksekova-Yeni Köprü Yolu T-1 Tüneli'nde çalışmaları yerinde inceledi. Tünelin ve projede yer alan diğer unsurların bölge için taşıdığı önemi vurgulayan Çelik, yolculuk süresinin önemli ölçüde kısalacağını belirtti. Projenin heyelanlı bölgeleri bypass etmeyi hedeflediğini ifade eden Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür ederek çalışmaların hızla tamamlanmasını umduğunu açıkladı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde yapımı süren Yüksekova-Yeni Köprü Yolu T-1 Tüneli'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol ile birlikte tünelde incelemelerde bulunan Vali Çelik, projenin bölge için taşıdığı önemin altını çizdi. Bölgedeki ağır hava şartlarına rağmen çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Vali Çelik, "Projenin iki ana unsuru var. Biri T1, diğeri T2 tüneli. İçinden geçtiğimiz T1 tüneliydi. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda. Bu tünelin akabinde yaklaşık 4 kilometrelik bölünmüş yol, sonrasında T2 tüneli var. O da yaklaşık 4 bin 600 metre uzunluğunda. Bu süreç bittiğinde çalışmaların yürütüldüğü 23 kilometrelik kısım 16 kilometreye düşecek. Kilometreden sağlanan tasarruftan daha önemlisi bu güzergah açıldığında yolda bulunan heyelanlı bölge, Yeni Köprü'den sonra ilçeye doğru olan 9 kilometrelik aks, T1 tüneliyle geçilmiş olacak. 35-40 dakika süren ve biraz da riskler barındıran yol T1 ve T2 tünellerinin bitmesiyle 10 dakikaya düşecek. Bu çok güvenli ve konfor alanı açacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen Yüksekova-Yeni Köprü Yolu'nun, heyelanlı ve riskli bölgelerin bypass edilmesi amacıyla hayata geçirildiğini kaydeden Çelik, bu projenin ticaret ve ulaşım açısından stratejik bir önem taşıdığını söyledi.

Vali Ali Çelik, incelemelerinin ardından projenin kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, tüm yetkililere ve çalışanlara teşekkür ederek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması temennisinde bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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