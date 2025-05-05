Vali Aydoğdu, Meslek Liselerinin Ekonomiye Katkısını Vurguladı

Vali Aydoğdu, Meslek Liselerinin Ekonomiye Katkısını Vurguladı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleriyle bir araya gelerek meslek liselerinin yerel ve ulusal ekonomiye katkı sağladığını, bu okullarda kaliteli iş gücü yetiştirildiğini ifade etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'la birlikte Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleriyle bir araya geldi.

Öğretmenlerle yaptığı toplantıda meslek liselerinin nitelikli iş gücü yetiştirerek yerel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunan üretim ve inovasyon merkezleri olduğunu belirten Vali Aydoğdu, "Bu okullar, gençlerimizi geleceğe hazırlarken sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri haline gelmiştir. Toprağın bereketini teknolojiyle harmanlayan bu eğitim yuvaları, ülkemizin geleceği için büyük bir umut kaynağıdır" dedi.

Vali Aydoğdu, okulun başarısında en büyük payın öğretmenlerde olduğunu ifade ederek "Elbette burada en büyük pay değerli öğretmenlerimizin. Gençlerimizin hayatlarına dokunan özverili çalışmaları için tüm öğretmenlerimize ve idarecilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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