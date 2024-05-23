Vali Ali Hamza Pehlivan, Gençlik Kamplarında 600 Genci Misafir Ediyor

Vali Ali Hamza Pehlivan, "Gençlik kamplarında 600 gencimizi gruplar halinde misafir ediyoruz" dedi.

Mersin Valiliği himayesinde Akdeniz Kaymakamlığı tarafından ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Silifke ilçesindeki Kapızlı Tesislerinde gerçekleştirilen Akdeniz Gençliği Deniz Kampı'nı ziyaret eden Vali Pehlivan, 'Genç Muhabbet' programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Çeşitli hususlara ilişkin duygu ve düşünceleri ile deneyimlerini paylaşarak tavsiyelerde bulunan Pehlivan, yöneltilen soruları da yanıtladı.

Proje hakkında açıklama yapan Pehlivan, "Akdeniz ilçesinde ikamet eden ortaokul ve lise çağlarındaki genç ve çocukların sportif faaliyetler yapması, bağımlılıktan uzak durması, sosyalleşmesi, birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi amacıyla 14 Mayıs-6 Haziran arasında 2 gece 3 gündüz şeklinde 4 dönem halinde planlama yapıldı. Her kamp döneminde 150 öğrenciden toplam 600 öğrencinin kampa katılması planlandı. Program kapsamında öğrencilere İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor faaliyetleri, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim faaliyetleri, Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam eğitimleri ve İzcilik Federasyonu Mersin İl temsilciliği tarafından sosyal aktiviteler yapılmaktadır" dedi.

"Yaz boyunca 81 ilden 50 binin üzerinde genci misafir ettik"

Gençlere yönelik projeyi hayata geçiren Akdeniz Kaymakamlığı başta olmak üzere, emeği geçen kurumlar ile personeline teşekkür eden Pehlivan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik kamplarında 600 gencimizi gruplar halinde misafir ediyoruz. Akdeniz ilçemizdeki okullarda eğitimlerini sürdüren gençlerimizin hem çeşitli başlıklarda bilgilendirici kurslar aldığı hem de kültür, sanat, müzik, spor içerikli faaliyetler yaptığı kampı ziyaret ettik; sevinç ve mutluluklarına ortak olduk' diye konuştu.

Vali Pehlivan, yaz boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığı himaye ve koordinasyonunda 81 ilden 50 binin üzerinde genci misafir ettikleri gençlik kamplarında Mersinli gençlerimizi de ağırlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Programa Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener ve eşi Demet Şener, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, Akdeniz İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Özgür Gözde, Akdeniz Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Selim Daydaş da katıldı. - MERSİN