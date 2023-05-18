Vahap Seçer'den Gençlere: 'Ülkemizin Umudu ve Güvencesisiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı Kutluyorum'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, gençlere seslenerek “Ulu Önder Atatürk’ün 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek başlattığı bu onurlu mücadelenin tüm kazanımları, artık sizlere emanettir. Sizler; ülkemizin umudu ve güvencesisiniz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, gençlere seslenerek "Ulu Önder Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek başlattığı bu onurlu mücadelenin tüm kazanımları, artık sizlere emanettir. Sizler; ülkemizin umudu ve güvencesisiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Başkan Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün bir kutlama mesajı yayınladı. Seçer'in mesajı şöyle:

"19 Mayıs 1919, temeli ulus egemenliğine dayanan, modern ve tam bağımsız Türkiye'nin temellerinin atıldığı bir dönüm noktasıdır. Ay yıldızlı bayrağımız bugün özgürce dalgalanıyorsa, bunu Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarak yaktığı bu bağımsızlık ateşine borçluyuz. 104 yıl önce her şeyin bittiğini zannedenlere karşı; tüm zorluklara rağmen verilen mücadele ile bir millet uyanmış, aydınlık bir cumhuriyetin temelleri atılmıştır.

Sevgili gençler; Ulu Önder Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek başlattığı bu onurlu mücadelenin tüm kazanımları, artık sizlere emanettir. Ülkemizin dünya nezdindeki ilerleme yarışında üst sıralarda yer alması, özgüveni yüksek, kendini sürekli geliştiren gençler vasıtasıyla olacaktır. Sizler; ülkemizin umudu ve güvencesisiniz.

Bizler, kentimizi yönetirken aldığımız her sorumluluk ve görevi layıkıyla yerine getirmek için canla başla çalışırken, enerji kaynağımız ve motivasyonumuz yine sizlersiniz. Cumhuriyete, Atatürk ilke ve eserlerine ve 19 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla sahip çıkacağınıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."