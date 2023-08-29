Vahap Seçer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Seçer, mesajında, "Atatürk’ün izinden ayrılmadan cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza sonsuza dek sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Kentimize ve ülkemize değer katacak, refah seviyesini yükseltecek projeleri üretmeye, gece gündüz kentimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Seçer, mesajında, "Atatürk'ün izinden ayrılmadan cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza sonsuza dek sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Kentimize ve ülkemize değer katacak, refah seviyesini yükseltecek projeleri üretmeye, gece gündüz kentimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin bir kez daha gurur ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

30 Ağustos 1922'de, Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferle taçlanmış; Anadolu işgalden kurtarılarak, milletimiz hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Milletimiz azim ve kararlılığıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazandığı bu zafer ile içinde olduğu yokluk, yoksulluk döneminde dahi hiçbir ülkenin boyunduruğu ve esareti altında yaşamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bugün, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için verdiğimiz mücadelede, 30 Ağustos Zaferi'nden aldığımız ilhamla daha da kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde, aynı ruhla ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımanın gayreti içerisindeyiz.

Bu bilinçle aklın ve bilimin öncülüğünü benimseyerek; Atatürk'ün izinden ayrılmadan cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza sonsuza dek sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Kentimize ve ülkemize değer katacak, refah seviyesini yükseltecek projeleri üretmeye, gece gündüz kentimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.

30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünde başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; başta Mersinli hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."