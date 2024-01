Vahap Seçer, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Kutlama Programlarına Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından düzenlenen kutlama programlarına katıldı.

İlk olarak Mersin Tren Garı'nda trenle istasyona gelen muharip gazilerden oluşan temsili heyeti karşılayan Başkan Seçer ve kent protokolü, karşılamanın ardından Tren Garı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde yürüyüş yaptı. İstiklal Caddesi boyunca yürüyen kortej, Sakarya Caddesi'nin ardından Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Korteje yol boyunca da vatandaşlar evlerinin balkonları ve pencerelerinden ve dükkanlarından 3 Ocak Kurtuluş coşkusuna ortak oldu.

Programlara, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Mersin Milletvekilleri, kent protokolü, gaziler, Azerbaycan Karabağ Gazileri, Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

3 OCAK COŞKUSU CUMHURİYET MEYDANI'NDA DEVAM ETTİ

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kutlama programında Mersin Valiliği, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, törene katılanların ve halkın Kurtuluş Günü'nü kutladı. Programda, bir öğrenci tarafından şiir okunmasının ardından Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'ndan bir subay tarafından da günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

BAŞKAN SEÇER: "BU ZAFER, BİRLİK VE BERABERLİK RUHUYLA KAZANILMIŞTIR"

Programda konuşan Başkan Vahap Seçer, Mersin'in kurtuluşunun 102. yıl dönümünde bir arada olmanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını vurguladı. 3 Ocak 1922'de, Mersin'in Fransız işgalinden kurtulup bağımsızlığını ilan ettiğini hatırlatan Seçer, "Bugün, o tarihi zaferi anarak, geçmişimizin kahramanlık dolu sayfalarını bir kez daha hatırlıyor ve minnettarlıkla anıyoruz. Bu zafer, sadece o dönemdeki mücadele azmiyle değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhuyla kazanılmıştır. Milletimiz, işgalcilere karşı kenetlenmiş, vatan topraklarına sahip çıkmış ve bağımsızlığını savunmuştur. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve o dönemin özgürlük ruhunu rehber edinerek o mücadele ruhunu yaşatmak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara yürümek görevimizdir" dedi.

"MERSİN'İN GELECEĞİ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Seçer Mersin'in, geleceği için projeler üretmek; eğitimden sağlığa, altyapıdan kültürel etkinliklere kadar her alanda kaliteli hizmet sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirten Seçer, "Vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenerek, mutluluklarına vesile olarak her zaman yanlarında olduk. Bundan sonra da kapsayıcı projelerle çalışmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Gece gündüz çalışarak, Mersin'in renklerini oluşturan her bir kardeşimin, 'Ben bu şehirde yaşamaktan mutluyum, bu şehirde huzurluyum' dediği bir Mersin'i yarattık" diye konuştu.

"YOL HARİTAMIZ DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE AKIL VE BİLİMDİR"

Yol haritalarının dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde yer alan akıl ve bilim olacağının altını çizen Seçer, bu doğrultuda eğitim, sağlık, bilim, kültür-sanat, tarım, çevre ve daha pek çok alanda aralıksız çalıştıklarını belirterek,"Bununla birlikte büyük altyapı ve üstyapı yatırımlarını tek tek hizmete aldık, almaya da devam ediyoruz. Tecrübemizi ve birikimimizi, siz gençlerin dinamizminden aldığımız güçle geleceğe taşımaya kararlıyız" dedi.

"MERSİN'İ DAHA AYDINLIK YARINLARA TAŞIYACAĞIZ"

Kendilerine bırakılan mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Seçer, Mersin'in zengin tarihini, kültürünü ve hoşgörüsünü yaşatma sorumluluğuyla, gelecek nesillere daha güzel bir miras bırakma gayreti içinde Mersin'i daha aydınlık yarınlara taşıyacaklarını, büyük ve güçlü bir geleceği hep birlikte kuracaklarını kaydetti. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında daha çağdaş, demokratik bir Türkiye'yi, daha güzel bir Mersin'i hep birlikte inşa etmeye devam edeceklerini vurgulayan Seçer, "Bizler, şehrimize hizmet etmekten ve sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kentimizin büyümesi ve kalkınması için, daha çağdaş ve modern bir kent haline getirmek için siz değerli Mersinlilerin destek ve katkılarına da ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde, daha büyük başarılar elde edebiliriz" diye konuştu.

"KURTULUŞ GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN!"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' sözünü hatırlatan Seçer, " Bizler bu mirası daha da ileri taşımak, şehrimizi çağdaş, yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışıyoruz; çalışmaya ve Mersin'e sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Yeni yıl hakkında da duygularını paylaşan Seçer, yeni yıldan öncelikli dileğinin; tüm dünyada ve Türkiye'de barışın, sevginin, adaletin, demokrasinin ve hoşgörünün hakim olması olduğuna dikkat çekerek, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna hayatlarını feda eden tüm yiğit şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi şükranla anıyorum. Atamızın şu sözleriyle konuşmamı tamamlamak istiyorum: 'Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir' Kurtuluş günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

"İNSANLARIMIZ MERSİN'DE KENDİNİ GÜVENDE VE MUTLU HİSSEDİYOR"

Tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Seçer, Mersin'in, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in şemsiyesi altında çok yol kat edip, 'Mersinliler, Mersin'e sahip çıktınız' sözünü harfiyen yerine getirdiklerini söyledi. Seçer, şöyle devam etti:

"O günden bugüne kentimiz her alanda çok gelişti, çok büyüdü ve bu gelişmesini de devam ettiriyor. Kentimiz bir dünya kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Mersinimiz sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de birçok yerinden gelen insanlarla büyüyen, gelişen bir kent haline geldi. Mersin resmi nüfusunun çok üzerinde insanı ağırlayan bir kent. 2,5 milyon insanın yaşadığı farklı etnik yapılardan, mezheplerden hatta farklı ülkelerin insanları burada yaşıyor. Ama kentimizde huzur, mutluluk hakim. İnsanlarımız Mersin'de kendini güvende ve mutlu hissediyor. Kentimiz her geçen gün daha da modernleşiyor, daha temiz bir kent haline geliyor. Toplumun çevreye saygısı her geçen gün daha da artıyor. Mersin'e dair umutlarımız çok, geleceğe dair umutlarımız çok. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu duygularla ve bu inançla bugüne kadar Mersinimize hizmet ettim. Bundan sonra da etmeye devam edeceğim."

VALİ PEHLİVAN: "3 OCAK 1922'DE ZAFER MERSİN'İN OLDU"

Mersin'in 102 yıl önce kahramanca bir mücadele ile düşman işgalinden kurtulduğunu söyleyen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise "Tarih boyunca esareti asla kabul etmemiş olan, hiçbir zaman boyunduruk altına girmemiş olan aziz milletimiz, bayrağını boynu bükük bırakamazdı, birliğini, beraberliğini bozduramazdı. Bu inançtaydı ve bu inancın yansımasının bir tezahürü olarak Kuvayı Milliye birliklerini kurdu ve çetin mücadeleler neticesinde 3 Ocak 1922'de zafer Mersin'in oldu" dedi.

Konuşmaların ardından Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı'nın tüfekli hareketler gösterisi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin konseri ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı tarafından helikopter ile üzüm salkımı gösterisi yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri ile birlikte Muharip Gazileri Dernek binasında ziyaret ettiler.