Uşak Üniversitesi depremzede öğrencileri iftarda buluşturdu

Uşak Üniversitesi Yaşam Merkezi'nde kalan depremzede ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için bir hayırsever vatandaşın da katkılarıyla iftar yemeği programı düzenlendi.

Uşak Üniversitesi Yaşam Merkezi'nde kalan depremzede ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için bir hayırsever vatandaşın da katkılarıyla iftar yemeği programı düzenlendi.

Uşak Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezinde yer alan yemekhanede, Uşak'ta bulunan depremzede öğrencilere, uluslararası öğrencilere ve ihtiyaç sahibi öğrencilere Hayırsever Nuri Özyozgat'ın katkılarıyla erzak kolisi dağıtılarak iftar verildi. Düzenlenen yemeğe Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da katıldı.

Öğrencilerle iftar yemeğinde buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Prof. Dr. Savaş, öğrencilerin Ramazan ayını tebrik ederek kendileriyle bir süre sohbet etti. Savaş, depremin ilk anından itibaren depremzede öğrencilerimizle iletişim kurduklarını ve tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını belirterek, birlik ve beraberlik içinde depremzedelerimizin yaralarının sarıldığını söyledi. İftara katılan öğrencilerin taleplerini dinleyen Prof. Dr. Savaş, "Öğrencilerimize kapılarımız her zaman açık. Şehrimizin tüm kurumları, STK'ları ve hayırseverleri depremzede öğrencilerimizin yanında. Bugünkü iftarımıza ve erzak dağıtımına vesile olan Hayırsever Nuri Özyozgat'a teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimizin katkılarının önemli olduğunu ifade etmek isterim. Mübarek Ramazan ayının bereketi ile daha mutlu günleri millet olarak yaşayacağımızın düşüncesi içerisinde Ramazan ayımızın mübarek olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu. - UŞAK