Uşak Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, 'Hayatın Ritmini Sporla Yakala' Etkinliği Gerçekleştirdi

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü "Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor" dersi kapsamında 'Hayatın Ritmini Sporla Yakala' adlı etkinlik gerçekleştirdi.

Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksinde gerçekleşen etkinliğe Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Özel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte işitme, görme, fiziksel, zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan özel bireylere yönelik uyarlanmış spor aktiviteleri yapıldı.

Program hakkında bilgi veren Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nalan R. Ayvazoğlu şunları söyledi: "

Özel Eğitim Bölümü olarak; özel bireylerin üretken, bağımsız ve topluma aktif olarak katılmalarını sağlamayı hedefleyen, değişime açık, yenilikçi, 21. Yüzyıl yeterliliklerini kazanmış, özel eğitim alanında bilimsel araştırma ve uygulama becerilerini edinmiş, toplumsal ve mesleki değerlere saygılı, alanında yeterli bilgiye sahip öğretmenler yetiştiriyoruz. Bölümümüzde öğrenim gören öğrencilerimiz teorik olarak öğrendiklerini bu tür etkinliklerle pratiğe dönüştürüyorlar. Bu yıl Özel Eğitim de Fiziksel Aktivite ve Spor dersinde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya dönüştürme adına 3. Sınıf öğrencilerimiz bu etkinliği gerçekleştirdiler."

Dr. Ayvazoğlu sporun disiplin, azim ve kararlılık gerektiren bir aktivite olduğunu belirterek "Özel türü ve derecesi ne olursa olsun hareket etme, egzersiz yapma, sportif aktivitelere katılma bireylerin öz güvenini geliştirmekte, yaşam motivasyonunu yükseltmektedir" ifadelerini kullandı.

'Spor Yapmaya Engel Yoktur'

Programda Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş aktivitelere katılarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Prof. Dr. Savaş Uşak Üniversitesinin "Engelsiz Üniversite" vizyonuyla herkese eşit fırsat sunmayı kendisine görev edindiğini belirterek "Her yıl YÖK tarafından düzenlenen 'Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde üniversitemiz bayrak sayısını arttırıyor. Üniversitemiz eğitimde, sosyal - kültürel faaliyetlerde ve mekanda erişilebilirliğini daha da arttırmak için çalışmalar yapıyor. Özel bireylerimizin yaşama uyumları ve en az sorunla karşılaşmaları için elimizden geleni yapmalıyız. Spor tüm bireyler için olduğu gibi özel bireyler için de önemli. Fiziksel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlıyor hem de sosyalleşmelerini arttırıyor. Bu yüzden diyoruz ki spor yapmaya engel yoktur. Farkındalık oluşturan böylesi bir etkinliği gerçekleştiren Özel Eğitim Bölümümüzü ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hayat hep birlikte daha güzel." dedi. - UŞAK