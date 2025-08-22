Uşak'ta Sendika Üyelerine İşten Çıkarma İddiası

Uşak'ta faaliyet gösteren Altınsar Tekstil'de Öz İplik İş Sendikası'na üye işçilerin işten çıkarıldığı iddia edildi. Sendika İl Başkanı Esat Deniz Turan, işverenin hukuksuz şekilde sendikal örgütlenmeyi hedef aldığını belirterek, işten atılan işçilerin derhal işe iadesini talep etti.

Uşak'ta faaliyet gösteren Altınsar Tekstil çalışanları, 2 ay önce Öz İplik İş Sendikası'na üye olmaya başladı. Fabrikada üyeliklerin artmasıyla Altınsar Tekstil işveren ve işveren vekilleri, iddiaya göre sendikaya üye işçiler işten çıkarıldı. Sendika üyeleri firmanın önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Öz İplik İş Sendikası Uşak İl Başkanı Esat Deniz Turan, "Sendikaya üye olan ve sendikalaşma için işçilere öncü olan işçi arkadaşlarımız, hiçbir haklı ve geçerli neden gösterilmeden işten çıkarıldı. Bu hukuksuz uygulama, işverenin açıkça sendikal örgütlenmeyi hedef aldığını net bir şekilde gösterdi. Altınsar Tekstil işçilerinin sendikalaşma mücadelesi için buradayız. Altınsar Tekstil'de sendikal haklara saldırı var. Altınsar Teksil'de hukuksuzluk var. Altınsar Tekstil'de işten atılmalar var. Biz işten atılan arkadaşlarımızın derhal işe iadelerini istiyoruz" dedi.

"Sendikaya üye olma özgürlüğü ihlal ediyor"

Sendikaya üye olma özgürlüğünün ihlal edildiğini belirten Turan, "Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler burada sendikamıza üye olmak istiyor. Anayasal haklarını kullanmak istiyor. İşveren, Anayasa'nın 51. maddesi ve 6356 sayılı Yasa'nın 25. maddesi olan sendikaya üye olma özgürlüğünü ihlal ediyor" dedi.

"Biz iş ahlakına, vicdana ve hukuka sığmayan bu tavrı kınıyoruz"

Altınsar Tekstil'in sendikal özgürlüklere saygı göstermediğini ve işçilerin yalnız olmadığını söyleyen Turan, "Altınsar Tekstil fabrikası, sendikal özgürlüklere saygı göstermiyor. Hak arayan emekçileri kapı önüne koyarak, işçilere göz dağı veriyor. Biz iş ahlakına, vicdana ve hukuka sığmayan bu tavrı kınıyoruz. Altınsar işçileri yalnız değildir. Siz sendikal baskılarla işçileri susturamazsınız. Gözdağı vererek örgütlenme hakkını engelleyemezsiniz. Biz üyelerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız. İşçinin iradesini yok sayan bu tutumun karşısında dimdik duracağız" ifadelerini kullandı.

"Örgütlü işçiler asla yenilmez ve yenilmeyecektir"

Sendikal haklara saygı duymanın yasal bir zorunluluk olduğunu ifade eden Turan, "Siz de bunu öğreneceksiniz. Hiçbir baskı da, işçilerin sendikal örgütlenme kararlılığını kıramayacaktır. Biz tüm kamuoyunu, emekten yana tüm kesimleri de, bu açık hak ihlaline karşı dayanışmaya çağırıyoruz. Bugün Altınsar Tekstil'de yaşanan bu sendikasızlaştırma saldırısı, yalnızca işten çıkarılan işçilere değil, tüm emekçilere yöneltilmiştir. Ama unutulmasın ki örgütlü işçiler asla yenilmez ve yenilmeyecektir. Gelin birlik olalım, üyeliklerimizi hızlandıralım. Haklarınızı birlikte savunalım, hızlıca örgütlenelim" dedi. - UŞAK