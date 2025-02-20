Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım

TÜSİAD Başkanı Turan'ın ifadesine damga vuran "Ticaret Bakanı" detayı
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek

Narin davasında avukattan bomba iddia: Suçu üstlenecek

US-SEN Genel Başkanı Bekir Ayaz'dan Barış İçin Futbol Turnuvası Çağrısı

US-SEN Genel Başkanı Bekir Ayaz'dan Barış İçin Futbol Turnuvası Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

US-SEN Genel Başkanı Bekir Ayaz, barışın toplumsal tabandan inşa edilmesi gerektiğini belirterek, Diyarbakır'da başlayacak olan Tahir Elçi Barış Kupası'nın bu amaca hizmet edeceğini ifade etti. Ayaz, turnuvanın futbolun gücüyle birlik ve beraberliği yeniden sağlamanın bir aracı olacağını vurguladı.

US-SEN Genel Başkanı Bekir Ayaz, toplumsal barışın samimi bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Psikolojik harekat ve toplum mühendisliği ile değil, halkın iradesi ve ortak aklıyla barışı inşa edelim. Tahir Elçi Barış Kupası'nı düzenlemeye gönüllüyüz, devletle birlikte bu yolda yürümeye hazırız" dedi.

US-SEN Genel Başkanı Bekir Ayaz, eğer bir barış olacaksa, bu barışın tabandan başlaması gerektiğini söyledi. US-SEN olarak gönüllü ve devletle birlikte yol yürümeye hazır olduklarını belirten Ayaz, "Birlik ve beraberliğimizin harap edildiği bir dönemde, bunu yeniden inşa etmek için futbolun gücünü kullanabiliriz. Diyarbakır'da başlayacak ve bölgedeki farklı şehirlerde devam edecek olan bu büyük futbol turnuvası, barışın gerçek temellerinin sahada ve tribünlerde halkın omuz omuza vermesiyle atılır" dedi.

Bu organizasyonun barışın gerçek anlamda toplumsal tabana yayılması için tarihi bir fırsat olduğunu belirten Bekir Ayaz, "Madem herkes barış istiyor, işte size fırsat! Birliğin nişanesi olarak bu turnuvayı gerçekleştirelim. Modern falcılığa, yapay sosyal mühendislik hamlelerine kalkışmak yerine, ülkemizin gereksinim duyduğu stratejik vizyonu hep birlikte inşa edelim. Katılımcı bir yaklaşımla, ortak paydası vatan olan temel parametreler çerçevesinde barışa kucak açalım. Bu kapsamda US-SEN, Diyarbakır'da başlayacak ve Şanlıurfa, Batman, Elazığ, Van ve Muş statlarında oynanacak olan Tahir Elçi Barış Kupası'nın finalini Diyarbakır'da yapmayı planlıyor. Turnuva boyunca futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda kardeşliğin, dayanışmanın ve halkın sahada birlikte yükselen sesi olacak" diye konuştu.

Barış hareketine bölgenin önemli kanaat önderleri ve aktivistlerinin de destek verdiğini kaydeden Ayaz, "Anadolu Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve barış aktivisti Cemil Aydoğdu, Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Metine kanaat önderlerinden Aydın Pirinççioğlu, bölgenin güçlü iş insanlarından ve kanaat önderlerinden Zahir Kandaşoğlu, birçok bölgesel lider ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte bu turnuvaya tam destek veriyor. Hiç kimsenin ekmeğine yağ sürmeyelim, kendi işimizi kendimiz yapalım. Eğer gerçekten barış istiyorsak, bunu toplumun içinden inşa edelim. Halkla birlikte, halk için el ele verelim. Tahir Elçi'nin barış ve adalet mücadelesini onurlandırmak adına gerçekleştirilecek bu uluslararası organizasyonun detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Osimhen transferinde usulsüzlük var
img

Her şeyin başladığı yere geri dönüyor
img

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Dev derbiyi yönetecek yabancı hakem belli oldu
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.