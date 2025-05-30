Urla'da Güneş Enerji Santrali Projesi için ÇED Süreci Başladı

Urla'da Güneş Enerji Santrali Projesi için ÇED Süreci Başladı
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Çalık Holding'e bağlı Demircili Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ, İzmir'in Urla ilçesinde güneş enerji santrali kurmak için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattı. Proje, 27 Haziran'daki toplantıda değerlendirilecek.

Haber: TENZİLE AŞÇI

(İZMİR) - Çalık Holding'e bağlı Demircili Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'nin, İzmir'in Urla ilçesinde "orman alanı" ve "doğal sit alanı" bölgesinde güneş enerji santrali kurulumu için başlattığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 27 Haziran'daki İnceleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında görüşülecek.

Çalık Holding'e bağlı Demircili Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'nin İzmir'in yazlık beldesi Urla'da faaliyet gösteren Rüzgar Enerji Santrali'ne (RES) ek olarak işletmeye almak istediği Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için Kasım 2024'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurarak ÇED sürecini başlatmıştı.

Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi'nde 33 bin 861 metrekarelik alanda hayata geçirilmesi planlanan GES projesi için inceleme değerlendirme süreci başladı. Proje, 27 Haziran'da bakanlığın İnceleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanacak.

Toplam 16 milyon 251 bin 950 liraya mal olması planlanan proje, alana 4 bin 550 panel yerleştirilmesini öngörülüyor.

Proje dosyasındaki bilgilere göre 271 ada 1 parsel, 272 ada 1 parselde kurulması planlanan GES, hem "doğal sit alanı" hem de "orman alanı" bölgesinde yer alıyor.

ÇED başvuru dosyasında konuya ilişkin, "İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Onaylı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'na göre; proje alanı yardımcı kaynak GES alanın tamamının 'Doğal Sit Alanı' içerisinde, 271 Ada 1 Parsel 'Orman Alanı', 272 Ada 1 Parsel 'Orman Alanı' ve 'Ağaçlandırılacak Alan' olarak belirlenen bölgede, kullanımlarında kalmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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