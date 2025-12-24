Ünverdi'den Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayarak, "Şahin bey, Şehit Kamil, Karayılan ve daha nice adsız kahramanın şehit kanıyla sulanan bu topraklar şanlı atalarımızın en büyük emanetidir. Aynı ruhla emanetlerine sahip çıkacak, aziz hatıralarını ilelebet yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Antep Savunmasının Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu belirten Ünverdi, "Yokluk içerisinde, tüm varlığıyla, hiçbir yerden destek almadan, tüm teknolojik imkanlarıyla saldıran düşmana karşı 6317 şehit vererek dünya tarihine adını destansı mücadelesiyle yazdıran Anteplilerin günüdür 25 Aralık 1921. Antep, cesareti ve büyük fedakarlıklarıyla Milli Mücadelemizin ilham kaynağı ve Anadolu'da kurtuluşa giden yolun adı olmuştur. Verdikleri mücadeleyle Antepliler, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki. Onlar sadece Antep'i değil tüm Türkiye'yi kurtardılar' sözlerine mazhar olmuştur. Türk Kurtuluş Savaşı'ndaki eşsiz kahramanlıklarıyla şehrimiz, Gazilik unvanı ve İstiklal Madalyasıyla onurlandırılmıştır. Gaziantepliler olarak biziler de atalarımızdan aldığımız ilham ve güçle her daim ülkemizin bekası, gelişmesi, kalkınması, birlik, beraberlik ve aydınlık yarınları için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Vatan ve bayrak aşkıyla çalışan Gaziantepliler; sanayi, üretim, ticaret ve her alanda şartlar ne olursa olsun direnciyle ülkemize örnek oluyor. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de tüm dünyada süren savaşlar, gerilimler ve krizler karşısında ülkemizin yürütmüş olduğu mücadeleye ekonomi cephesinde yenilikçi bir vizyon ve projelerimizle en büyük desteği vermek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Biz ülkemizin gücüne ve gelecek günlerin birlik ve beraberlik içinde daha aydınlık olacağına yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, 6317 şehidi ve binlerce gazisiyle yokluk içerisinde mücadelesiyle destan yazan Antep Savunması kahramanlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP