Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur, Uluslararası Artvin–Ardahan– Gürcistan transit yolunun kar yağışı gerekçesiyle ulaşıma kapatılmasına tepki gösterdi. Uygur, "Burası uluslararası bir transit yol. Kar gerekçeyse Bolu ve Erzurum yolları da kapatılsın. Neden sadece Ardanuç yolu ulaşıma kapatılıyor" ifadelerini kullandı.

Yapımı 1950'li yıllara dayanan ve 1993 yılında dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı tarafından temeli atılan 62 kilometrelik Artvin'e bağlı Ardanuç– Ardahan yolunun, Ardahan tarafındaki 31 kilometrelik bölümü tamamlanmasına rağmen Ardanuç tarafındaki 31 kilometrelik kısmının yaklaşık 30 yıldır bitirilememesi tepkilere neden oluyor.

Kış aylarında Karayolları tarafından yolun ulaşıma kapatılması, bölge halkının mağduriyetini artırırken, söz konusu güzergahın Artvin, Ardahan ve Gürcistan'ı birbirine bağlayan uluslararası transit yol olma özelliği taşıması tepkilerin daha da artmasına yol açıyor.

"Uluslararası yol kar gerekçesiyle kapatılıyor"

CHP Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Biz bu yolun kapatıldığı duyumunu aldık ve bu bölgenin, Ardanuçlunun sesi olmak için bugün buradayız. Şimdi buraya 'dur' diye bir levha koymuşlar. Bu yola ne zaman 'geç' demişler de bugün 'dur' levhası koyuyorlar? Ne zaman 'geç' dediler? Bakın, bu yol 1950'li yıllardan beri yapılıyor; yapılıyor ama bir türlü bitmiyor. Son 25 yılı mevcut hükümete ait. Burası uluslararası bir transit yol. Madem öyleyse, kış nedeniyle kapatılıyorsa Şavşat Sahara da kapatılsın, Bolu Dağı da kapatılsın, Erzurum Dağı da kapatılsın. Niye sadece bu yol kapatılıyor? Buraya bir greyder, bir kepçe verilse eminim ki Geçitli Köyü'ndeki arkadaşlarımız bu makineleri ve çalışnaları burada barındırır. Kendilerini barındırdıkları gibi bu yolu da açık tutabilirler. Ama nedense bu yol kapatılıyor. Ardanuç'a bunu layık görüyorlar.

Bugün Ardanuç hayvancılıkla kalkınan bir ilçe. Ardahan ve Erzurum hayvancılığın yoğun olduğu bölgeler. Bu yollar açık olacak ki insanlar ticaret yapabilsin, hayvancılığını ve tarımını geliştirebilsin. Siz bu yolu yapın ki bu insanlar kalkınsın. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Erzurum–Olur yolu 2021'de Sayın Cumhurbaşkanı talimat verdi, bitecekti. 2025'in sonuna geldik, hala yapılmadı. Dört yıl geçti. Yapılması gerekiyor ama yapılmıyor. Bu bölge halkı bunu hak etmiyor, Ardanuç bunu hak etmiyor. Karayolları gelip makinenin üstünde fotoğraf paylaşmakla iş yapmış olmuyor. Önemli olan burayı yapıp bitirmektir. Yukarıda taşı kırıp önüne duvar yaptılar. Yeter ki yol bitsin diye sesimizi çıkarmadık. Bu insanların mağduriyeti neden giderilmiyor?"

"Ben 4 yaşındayken de bu yol yoktu, hala yok"

Geçitli Köyü sakinlerinden Burhan Altınkaya ise şunları söyledi:

"Ben 63 yaşındayım. Dedem burada muhtardı. Ben 4 yaşındayken bu yol yoktu. Güleş Köyü'ne dozer gelmişti. Dedem yayladan peynir verdi, Ardanuç'a öyle indik. Aradan 60 yıl geçti, hala bu yolun ne bittiği ne de biteceği belli. Şimdi bir parça yaptılar ama transit yol olmadı. Yolu kapattılar. Şavşat Sahara'da da kar var, neden orayı kapatmıyorlar? Yıllarca şoförlük yaptım, bölgeyi iyi bilirim. Denizin altından yol yaptılar, Türkiye'nin her yerinde tüneller var ama bu yol 60 yıldır bitmedi. Rusya ve Gürcistan kapıları var, tırlar gelip gidiyordu. Şimdi burayı kapattılar. Levhayı kırıp kenardan geçenler var, gece kazalar oluyor."

"Yolumuzun kapanmasına gerek yok ama kapanıyor"

Geçitli Köyü sakinlerinden Turan Aksakal ise, "Bu yol her sene yapılıyor deniyor ama 11. ayda kapanıyor, 5. ayda açılıyor. Türkiye'de herhalde bu yoldan daha kötü bir yol yok ki kapatılıyor. Saharadan daha kötü değil ama orası açık, burası kapalı. Burası transit yol. Yolumuzun kapanmasına gerek yok ama kapanıyor. Üç ay çalışılıyor, sonra bırakılıyor. Eskiden Kevran yolu buradan geçerdi. Bilbilan Yaylası'nda karakol vardı, 3–10 metre kar yağardı ama insanlar yine geçerdi. Şimdi her şey var, makineler var ama yol kapatılıyor. Eskiden kervanlar geçerdi, şimdi yol var ama kapalı. Böyle bir şey olmaz" dedi.